Enefit Green ja GE Vernova jõudsid kokkuleppele Akmene tuulepargi intsidendi osas

Enefit Green on GE Vernovaga jõudnud kokkuleppele seoses Akmene tuulepargi ehituse käigus toimunud intsidendiga, mille tagajärjel varises kokku üks tuulik.



Läbirääkimiste tulemusena leppisid Enefit Green ja GE Vernova seoses nimetatud intsidendiga kokku poolte vahel sõlmitud Akmene tuulepargi turbiinide tarnelepingu muudatuses, mis sisaldab kompensatsiooni ca 8 miljoni euro väärtuses, millest ca pool arveldatakse rahas ja ülejäänu mitterahalise tasaarveldusena.

Enefit Greeni juhatuse esimehe kohusetäitja Andres Maasingu kommentaar:

"Intsidendile järgnenud kuud on olnud tempokad ja keskendunud peamiste sammude lahendamisele GE Vernova, meie väliste tehniliste nõustajatega DNV-s, õigusnõustajatega Sorainenis, kindlustusnõustajatega Marshis ja teiste osapooltega. Meie esialgne prioriteet oli tuvastada tuuliku kokkukukkumise algpõhjus ja tagada ülejäänud tuulikute ning läheduses elava ja tegutseva kogukonna ohutus. Seejärel liikusime edasi tuulepargi järkjärgulise taaskäivitamise ja kokkuvarisenud tuuliku väljavahetamise juurde. Pärast pargi tegevuse taastamist keskendusime läbirääkimistele oma lepingujärgsete õiguste üle, et tagada lepingujärgne hüvitis. Mul on hea meel, et jõudsime GE Vernovaga konstruktiivsele kohtuvälisele kokkuleppele ning olen väga tänulik nende professionaalsuse ja valmisoleku eest selle tulemuse saavutamiseks. See tulemus sai võimalikuks tänu meie ettevõttesiseste ja -väliste Leedu ja Eesti meeskondade pühendunud jõupingutustele. Nende tööpanus on olnud hindamatu."

75 megavatise võimsusega Akmene on Enefit Greeni üks uutest Leedu tuuleparkidest. Tuulepargi 14 tuuliku tarnija on General Electric. Akmene tuulepargi aastane oodatav elektritoodang on umbes 258 gigavatt-tundi.





Lisainfo:

Sven Kunsing

Finantssuhtluse juht

investor@enefitgreen.ee

https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2024. aasta teise kvartali lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 587 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 50 MW. 2023. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1 343 GWh elektrienergiat, 604 GWh soojusenergiat ja 156 tuhat tonni pelleteid. 2023. aasta lõpus väljus Enefit Green biomassi kütusena kasutavatest koostootmise ning pelletitootmise äridest.