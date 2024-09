Baltic Horizon Fond taotleb võlakirjaomanike nõusolekut täiendavaks ennetähtaegseks lunastamiseks ning ajutist vabastust võlakirjatingimuste alusel

Baltic Horizon Fond (Emitent) taotleb ajutist võlateeninduse kattekordajat puudutava finantskinnituse täitmise vabastust seoses Baltic Horizon Fondi 42 miljoni euro väärtuses emiteeritud 5-aastase tähtajaga muutuva intressimääraga võlakirjadega, mille lunastustähtaeg on 2028. aastal (ISIN EE3300003235, Võlakirjad). Hetkel on Võlakirjade kogu nominaalväärtus 22 000 000 eurot, kuna võlakirjade üldtingimuste (Tingimused) kohaselt on Baltic Horizon Fond osaliselt lunastanud Võlakirju nominaalväärtuses 20 000 000 eurot.

Seoses praeguse Balti riikide majanduste seisu, väljavaatega järgmisele aastale ja sellest tulenevate mõjudega Baltic Horizon Fondile on fond otsustanud taotleda võlakirjaomanikelt (Investorid) Tingimustes sätestatud võlateeninduse kattekordaja kinnituse (Tingimustes Debt Service Coverage Ratio) muutmist ja langetamist 24 kuu pikkuseks perioodiks alates 30. septembrist 2024 kuni 30. septembrini 2026. Baltic Horizon Fond kinnitab kõigile Investoritele, et fond on võimeline täitma Tingimustes sätestatud rahalisi kohustusi.

Täiendavalt taotleb Baltic Horizon Fund nõusolekut, et lisada Tingimustesse täiendav kohustuslik ennetähtaegse lunastamise kohustus seoses võlakirjadega nominaalväärtuses 3 000 000 eurot kuni 7. novembrini 2025.

Northern Horizon Capital AS fondivalitsejana on olnud Investoritega suhtluses ja saanud esialgse nõusoleku taotletavate muudatuste osas, mille vormistamine toimub käesolevaga vastavalt Investorite otsuste vastuvõtmise ametlikule protseduurile nagu sätestatud Tingimustes.

Kirjalikus hääletusprotsessis osalemiseks on õigustatud Investorid, kelle nimel on Nasdaq CSD SE poolt peetavas väärtpaberite registris registreeritud Baltic Horizon Fondi võlakirju kirjaliku hääletusprotsessi algatamisele eelneva tööpäeva, s.o 25. septembri 2024 Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga. Kõigile Investoritele saadab vastava teate võlakirjaomanikke esindav agent Triniti Collateral Agent IX OÜ (Agent).

Investoritel palutakse vastu võtta alljärgnevad otsused:

muuta Tingimuste punkti 13.3.1 alapunktis b sätestatud kohustust järgmises sõnastuses: Grupi võlateeninduse kattekordaja (i) on rohkem kui üks koma kümme (1.10) kuni 31. detsembrini 2023 (kaasa arvatud), (ii) on rohkem kui null koma kaheksakümmend viis (0.85) perioodil 1. jaanuar 2024 (kaasa arvatud) kuni 29. september 2024 (kaasa arvatud), (iii) on rohkem kui null koma seitsekümmend viis (0.75) perioodil 30. september (kaasa arvatud) kuni 30. juuni 2025 (kaasa arvatud), (iv) on rohkem kui üks koma null (1.00) perioodil 1. juuli 2025 (kaasa arvatud) kuni 30. september 2026 (kaasa arvatud) ja (v) pärast seda alates 1. oktoobrist 2026 rohkem kui üks koma kakskümmend (1.20); muuta Tingimuste punkti 12.4.1 ning sätestada uue alapunktiga c täiendav kohustus Võlakirjade kohustuslikuks ennetähtaegseks lunastamiseks nominaalsummas 3 000 000 eurot kuni 7. novembrini 2025; kehtestada Tingimuste muutmistasu, mida emitent maksab võlakirjaomanikele eespool punktis 1 kirjeldatud otsustele nõusoleku andmise eest kokku 95 000 euro ulatuses (st kõigile omanikele ühiselt makstav kogusumma) ja mis tuleb maksta 10 tööpäeva jooksul alates Tingimuste muutmisest. kehtestada Tingimuste muutmistasu, mida emitent maksab võlakirjaomanikele eespool punktis 2 kirjeldatud otsustele nõusoleku andmise eest kokku 200 000 euro ulatuses (st kõigile omanikele ühiselt makstav kogusumma) ja mis tuleb maksta samaaegselt kohustusliku ennetähtaegse lunastamise täieliku lõpuleviimisega (st 7. novembril 2025 või enne seda).

Hääletada saab, saates Agendile täidetud hääletusankeedi posti, kulleri või e-postiga hiljemalt kell 23:59 (EET) 1. oktoobril 2024. Agendi poolt saadetud teade koos hääletusjuhiste, hääletusankeedi ja volikirja näidisega on lisatud käesolevale börsiteatele.

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik, et hääletamises osaleksid Investorid, kellele kuulub Võlakirju vähemalt 55% ulatuses Võlakirjade kogu nominaalväärtusest ning otsuse poolt hääletavad Investorid, kellele kuulub kokku vähemalt 2/3 hääletuses osalenud Võlakirjadest. Kui vajalik häälteenamus on saavutatud, loetakse otsus vastu võetuks, isegi kui hääletamiseks antud tähtaeg ei ole veel möödunud. Teave vastuvõetud otsuse kohta saadetakse kõigile Investoritele, avaldatakse Baltic Horizon Fondi koduleheküljel ning börsiteatena. Juhul, kui Investorid taotletud otsuse heaks kiidavad, on see vastavalt Tingimuste punktile 16.12 siduv kõigile Investoritele sõltumata sellest, kas nad osalesid hääletuses või hääletasid otsuse vastu.

