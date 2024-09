ZHONGMU, Chine, 27 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 20 septembre, le salon annuel « Show My China » (2024 · Zhengzhou) s’est tenu à Zhengzhou, dans le comté de Zhongmu de la province du Henan. L’événement a attiré plus de 300 participants de tout le pays, notamment des célébrités d’Internet, des professionnels des médias et des universitaires prestigieux.



Au cours du salon, des influenceurs remarquables ont reçu le titre de « Show My China Column Walking Experience Officer ».

Une équipe de célébrités d’Internet s’est rendue à Zhongmu pour une série de tournages culturels et créatifs visant à capturer et promouvoir l’attrait unique de la ville nichée sur les rives du fleuve Jaune. Les tournages sont désormais terminés et les œuvres sont diffusées progressivement.

Nichée au cœur des plaines centrales et bordant le fleuve Jaune historique, Zhongmu possède une riche histoire qui remonte à plus de 2 700 ans, durant la période des Printemps et des Automnes. Elle est connue pour avoir été le théâtre de la bataille de Guandu, un conflit stratégique majeur de l’ère des Trois royaumes.

Ces dernières années, dans une démarche de valorisation de ses ressources culturelles uniques et de capitalisation des opportunités culturelles et touristiques, le comté de Zhongmu a créé avec succès la marque de ville « ZHONGMU·CHINA THE WONDERLAND ». Dans le cadre du développement des secteurs culturels, touristiques et créatifs, Zhongmu a construit huit parcs à thème majeurs, dont Unique Henan - Land of Drama, Zhengzhou Fantawild Tourism Resort, Zhengzhou Haichang Ocean Park, Jianye Movie Town et The China (Zhengzhou) Greening Expo Park, ce qui lui vaut aujourd’hui le titre de « premier comté chinois en termes de parcs à thème ».

Source : Salon annuel « Show My China »