Meddelelse vedrørende fusion af afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

I fortsættelse af børsmeddelelse af 24. maj 2024 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger/andelsklasser oplyses, at fusionen vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.

Ophørende afdeling/ ANDELSKLASSE Fortsættende afdeling/ ANDELSKLASSE Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel



Ombytningsforhold



Fjernøsten KL, klasse DKK d



(ISIN-kode: DK0015966758) 61,629497 Nye Markeder KL, klasse DKK d



(ISIN-kode: DK0015710602) 202,611528 0,304176

Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 1. oktober 2024.

Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil de fleste investorer i den ophørende afdeling få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investorens depot.

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup

Adm. direktør