EQUASENS : Résultats semestriels 2024

Une conjoncture économique dégradée et un maintien des efforts d'investissement qui pèsent sur le résultat du Groupe au S1 : Chiffre d'affaires : -4,1% à 108,0 M€ Résultat Opérationnel Courant : -24,1% à 20,9 M€



Résultat Net Part du groupe : -21,8% à 17,2 M€

Un taux de rentabilité qui reste néanmoins très favorable : Résultat Opérationnel Courant / Chiffre d'affaires : 19,3% en publié et 20,0% à périmètre comparable



RESULTATS S1 (M€) Publié 2023 Publié 2024 Variation/publié Croissances externes Variation/périmètre comparable Chiffre d'affaires 112,6 108,0 -4,6 -4,1% -3,7 -8,3 -7,4% ROC 27,5 20,9 -6,6 -24,1% 0,0 -6,7 -24,3% Résultat Net 22,9 18,1 -4,8 -21,0% 0,0 -4,8 -21,1% Résultat Net PDG 22,0 17,2 -4,8 -21,8%

Le Conseil d’Administration d’EQUASENS, réuni en séance le 27 septembre 2024 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, a examiné et arrêté les comptes du 1er semestre 2024. Les comptes consolidés semestriels ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

_____

Résultats au 30 juin 2024

ROC S1 (M€) / Division Publié 2023 Publié 2024 Variation/publié Croissances externes Variation/périmètre comparable Pharmagest 18,4 14,1 -4,3 -23,5% -0,1 -4,4 -24,0% Axigate Link 4,6 4,4 -0,2 -4,9% -0,2 -4,9% e-Connect 3,6 2,5 -1,1 -29,9% -1,1 -29,9% Médical Solutions 1,3 0,0 -1,3 -100,0% 0,1 -1,2 -92,5% Fintech -0,4 -0,1 0,3 69,3% 0,3 -69,3% ROC 27,5 20,9 -6,6 -24,1% 0,0 -6,7 -24,3%

Division PHARMAGEST : une contraction du résultat due à la baisse du chiffre d'affaires et au renforcement des équipes en Europe (ROC/CA : 17,2%)





Le recul du résultat opérationnel de la Division est principalement lié à la diminution des ventes en France sur le segment des configurations et des matériels. Dans un contexte économique toujours tendu, la Division maintient sa stratégie commerciale axée sur l'acquisition de nouveaux clients et le lancement régulier de nouvelles solutions logicielles et matérielles.

Néanmoins, les nouvelles offres SaaS couplées à l’indexation des contrats ont fait progresser les revenus récurrents.

Le renforcement des équipes – en R&D et en commerce – s’est poursuivi dans un objectif d’accélération du déploiement des solutions en Europe.

Division AXIGATE LINK : un taux de rentabilité toujours élevé (ROC/CA : 28,6%)





Les investissements stratégiques consacrés au déploiement des solutions SaaS telles que TitanLink pour les EPHAD en Europe, et à l'extension des offres de services de maintien à domicile, ont entraîné une pression temporaire sur les résultats de la Division.

Division E-CONNECT : une baisse du résultat courant en lien avec le reflux des ventes (ROC/CA : 45,4%)





Comme rappelé précédemment, le premier semestre 2023 avait été porté, tant en chiffre d’affaires qu’en résultat, par l’annonce de la fin de la commercialisation des Terminaux Lecteurs Applicatifs.

Le retrait de l’activité constaté au premier semestre 2024 est à l’origine du recul du résultat.

Malgré ce contexte défavorable, la Division a démontré sa capacité à s'adapter en maintenant un taux de rentabilité solide grâce à une stricte maîtrise des coûts.

Division MEDICAL SOLUTIONS : une année charnière entre le Ségur et une nouvelle solution logicielle (ROC/CA : -)





La préparation de l'avenir de la Division, à travers le développement d'une nouvelle plateforme logicielle et la mise en place d'une organisation commerciale optimisée, a entraîné des investissements importants qui, combinés à la baisse d'activité liée à la fin du déploiement Ségur, ont pesé sur les résultats de la Division.

Les revenus récurrents, en progression de 13,7%, affichent un taux de marge brute de 72,8%.

Division FINTECH : les efforts engagés afin de stabiliser l'activité ont porté leurs fruits sur le S1 avec une amélioration du résultat de 0,3 M€ (ROC/CA : -)





Principaux éléments du bilan consolidé

La capacité d'autofinancement après intérêts et impôts reste favorablement orientée à 20,8 M€.

Les investissements financiers, au travers des acquisitions, ainsi que les investissements d'exploitation, avec en particulier le cloud privé de Santé EQUASENS, se sont poursuivis avec plus de 16,0 M€ engagés sur le S1.

L'excédent financier net s'élève ainsi au 30/06/2024 à 87,9 M€ considérant un changement de présentation des engagements de location IFRS 16 et des options d'achats en faveur des minoritaires à hauteur de 10,8 M€ (de dettes financières à autres dettes).





Perspectives 2024

Le Groupe maintient sa prévision d’une reprise de croissance de son chiffre d’affaires dès le second semestre 2024, et d’une accélération en 2025 grâce aux investissements actuels et à un contexte économique qui s’annonce plus favorable, plus particulièrement pour les pharmacies en France.

La politique d’investissement du Groupe, axée sur la R&D, les infrastructures et les forces commerciales en France et en Europe est maintenue sur le S2 2024. Bien qu’elle impacte temporairement la rentabilité sur l’exercice 2024, elle devrait générer des retours sur investissements dès 2025.

La stratégie du Groupe, centrée sur le patient et l'interopérabilité, le positionne idéalement pour saisir les opportunités de croissance externe en France et en Europe.





