Les thèmes centraux abordés lors de la Smart City Expo 2024 seront axés sur le développement éthique des villes

BARCELONE, Espagne, 27 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Smart City Expo World Congress (SCEWC), l’événement mondial de référence sur les villes et les solutions urbaines intelligentes organisé par la Fira de Barcelona, a révélé les noms des premiers intervenants principaux de son édition 2024. La programmation regroupe plus de 600 intervenants et experts qui façonnent l’avenir de la vie urbaine, avec notamment Ruha Benjamin, Majora Carter et Stephanie Hare qui partagent l’ambition de faire du développement éthique la pierre angulaire de la prochaine ère urbaine.

Organisée sous le thème « Vivre mieux », la conférence SCEWC 2024 se tiendra du 5 au 7 novembre à la Gran Via de la Fira de Barcelona. Elle se concentrera sur la manière dont les villes peuvent se transformer pour devenir plus vivables. Le programme de la conférence s’articulera autour de huit axes principaux : Technologies habilitantes, Énergie et environnement, Mobilité, Gouvernance, Habitation et inclusion, Économie, Infrastructures et bâtiments, et Sûreté et sécurité.

Dans un avenir de plus en plus urbain et technologique, les inégalités liées aux technologies sont une préoccupation croissante. C’est précisément le domaine d’expertise de Ruha Benjamin. Éminente chercheuse connue pour ses travaux sur les questions de race, de technologie et de société, Ruha Benjamin est professeure d’études afro-américaines à l’université de Princeton et a étudié l’impact des technologies émergentes et des avancées scientifiques sur la justice sociale et les inégalités.

Majora Carter est une stratège de la revitalisation urbaine qui défend les causes environnementales. Elle est connue pour ses initiatives de transformation du sud du Bronx, sa ville natale, en promouvant les espaces verts, le développement économique durable et l’engagement communautaire équitable. Elle a reçu de nombreux prix, notamment ceux de la National Geographic Society et de l’Environmental Protection Agency.

Stephanie Hare se concentre sur l’impact des technologies sur les politiques publiques, les droits de l’homme et la justice sociale. Dotée d’un double parcours universitaire et industriel, Stephanie Hare a travaillé sur des questions liées à la confidentialité des données, à la surveillance, et à l’utilisation éthique de l’intelligence artificielle. Elle étudie les implications des technologies émergentes sur la société tout en plaidant en faveur de politiques et de pratiques qui favorisent l’équité, protègent les droits individuels et garantissent que la technologie est au service du bien public.

La zone d’exposition accueillera 1 100 exposants, dont des entreprises, des villes et des institutions du monde entier, qui présenteront leurs projets et leurs solutions. Parmi les exposants figurent notamment Saudi Aramco, Axis Communications, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell/Nvidia, FCC Medio Ambiente, Hail City, KHNP, KPMG, Madinah City, MDEC, Microsoft, New Murabba, Nova Cidade, PNY, PWC, Roshn Group, Smart Ports – Piers of the Future, et Veolia.

Pôle mondial de l’innovation

La Fira de Barcelona renforcera son rôle de pôle mondial de l’innovation urbaine en accueillant le SCEWC 2024 aux côtés de Tomorrow.Mobility, un événement organisé conjointement par la Fira de Barcelona et EIT Urban Mobility et visant à développer un nouveau paradigme de mobilité urbaine durable. En outre, les deuxièmes éditions de Tomorrow.Building, axées sur la construction innovante, et de Tomorrow.Blue Economy, visant à exploiter pleinement le potentiel des ressources océaniques pour une croissance économique durable, s’y dérouleront également.

Le SCEWC 2024 explorera plus en détail le rôle des start-ups dans le développement des nouvelles technologies. L’événement verra également le lancement de l’Innovation Playground, un espace visant à connecter l’écosystème mondial de l’innovation, et notamment les startups, les investisseurs, les gouvernements, les entreprises et les centres de recherche.

