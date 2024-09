スマートシティエキスポ2024 (Smart City Expo 2024) の基調講演では、都市の倫理的発展について掘り下げ

スペイン・バルセロナ発, Sept. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- フィラ・デ・バルセロナ (Fira De Barcelona) が主催する都市とスマート・アーバン・ソリューションに関する国際サミットであるスマートシティエキスポ世界会議 (SCEWC) が、2024年会議の最初の基調講演者を発表した。 都市生活の未来を形作る600名を超える講演者と専門家のラインナップには、次の都市時代の礎として倫理的発展を確立することを目指す、ルハ・ベンジャミン (Ruha Benjamin)、マジョラ・カーター (Majora Carter)、ステファニー・ヘア (Stephanie Hare) が含まれる。

「より良い生活 (Live Better) 」をテーマとしたスマートシティエキスポ世界会議2024は、フィラ・デ・バルセロナのグラン・ビア (Gran Via) 会場で11月5日から7日まで開催される。 同会議は、都市をどのように変革してより住みやすくなるかに焦点を当てている。 会議のプログラムは、8つの主要なテーマ、すなわち、実現技術、エネルギーと環境、モビリティ、ガバナンス、生活とインクルージョン、経済、インフラと建設、安全とセキュリティを中心に構成される。

テクノロジーに基づく不平等は、都市化とテクノロジー化が進む未来において、ますます懸念される問題となっている。 これは、ルハ・ベンジャミンの専門分野である。 人種、テクノロジー、社会の交差点での研究で知られる著名な学者であるベンジャミン氏は、プリンストン大学でアフリカ系アメリカ人研究を教えており、新興テクノロジーと科学の進歩が社会正義と不平等にどのような影響を与えるかを研究してきた。

都市再活性化戦略家であるマジョラ・カーターは、環境保護活動にも積極的に携わっている。緑地、持続可能な経済開発、公平なコミュニティの関与を促進することで、出身地のサウス・ブロンクスを変えていく取り組みで知られている。 同氏は、ナショナル・ジオグラフィック協会や環境保護庁などから数々の賞を受賞している。

ステファニー・ヘアは、テクノロジーが公共政策、人権、社会正義にどのような影響を与えるかに焦点を当てている。 学界と産業界の両方で経験を積んだヘア氏は、データプライバシー、監視、人工知能の倫理的使用に関する問題に取り組んできた。 同氏は、新興技術が社会に与える影響について研究し、公平性を促進し、個人の権利を保護し、技術が公共の利益に役立つようにするための政策と実践を提唱している。

展示エリアには、世界中の企業、都市、機関を含む1,100の出展者が集まり、それぞれのプロジェクトとソリューションを紹介する。 出展者には、サウジアラムコ (Saudi Aramco)、アクシス・コミュニケーションズ (Axis Communications)、ダーファ・テクノロジー (Dahua Technology)、ダッソー・システムズ (Dassault Systèmes)、デル (Dell) /NVIDIA、FCCメディオ・アンビエンテ (FCC Medio Ambiente)、ヘイル・シティ (Hail City)、KHNP、KPMG、マディーナ・シティ (Madinah City)、MDEC、マイクロソフト (Microsoft)、ニュー・ムラバ (New Murabba)、ノヴァ・シダーデ (Nova Cidade)、PNY、PWC、ロシュン・グループ (Roshn Group)、スマート・ポート – ピア・オブ・ザ・フューチャー (Smart Ports – Piers of the Future)、ヴェオリア (Veolia) などが含まれる。

イノベーションのグローバルハブ

フィラ・デ・バルセロナは、フィラ・デ・バルセロナとEITアーバン・モビリティ (EIT Urban Mobility) が共同で開催する、新しい持続可能な都市モビリティパラダイムの開発を目的としたイベント「Tomorrow.Mobility」と並行してスマートシティエキスポ世界会議2024を開催することで、都市イノベーションのグローバルハブとしての役割を強化していく。 さらに、革新的な建設に焦点を当てた「Tomorrow.Building」の第2回と、持続可能な経済成長のために海洋資源の可能性を最大限に活用することを目指す「Tomorrow.Blue Economy」も開催される。

スマートシティエキスポ世界会議2024では、新しいテクノロジーを開発するスタートアップの役割をさらに探求していく。 同イベントでは、スタートアップ、投資家、政府、企業、研究センターを含むグローバルなイノベーションエコシステムを結び付けるスペースである「イノベーションプレイグラウンド」が初公開される。

