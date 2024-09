Bitget kooperiert mit Cats (CATS) für gasfreien Airdrop-Claim und Launchpool-Listing

VICTORIA, Seychellen, Sept. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat eine Partnerschaft mit Cats (CATS), einem trendigen Meme-Coin aus dem TON-Ökosystem, angekündigt. Bitget-Nutzer können nun den CATS-Token-Airdrop auf Telegram ohne Gasgebühren in Anspruch nehmen. Diese Token werden den Bitget-Konten der Nutzer automatisch gutgeschrieben, bevor der CATS-Spothandel Anfang Oktober beginnt. Darüber hinaus wird CATS ab dem 30. Oktober 2024 mit einer Gesamtausschüttung von 19,5 Mrd. CATS-Token auf Bitget Launchpool, einer kostenlosen Plattform, angeboten.

Diese Initiativen zielen darauf ab, das Engagement der Nutzer für die Cats-Plattform zu erhöhen und gleichzeitig frühe Anwender und Unterstützer zu belohnen.

Anfang September listete Bitget CATS in seinem Pre-Market und diente damit als wichtige Ressource für Händler und Investoren, die sich mit vielversprechenden Token beschäftigen wollen, bevor diese auf den Markt kommen. Durch die Bereitstellung früher Handelsmöglichkeiten für Token wie CATS verbessert Bitget die Handelsoptionen für seine Nutzer und bietet ihnen eine einzigartige Chance, von Markttrends zu profitieren, bevor sie in den Mainstream eintreten. Mit Stand vom 27. September wird CATS im Bitget Pre-Market zu 0,00043 USDT gehandelt, wobei das Gesamtvolumen 1,5 Mio. USDT übersteigt.

CATS ist eine Meme-Coin, die den spielerischen Geist und die Kultur der Telegram-Community verkörpert. Ähnlich wie bei seinem Gegenstück Dogs ($DOGS) können treue Telegram-Nutzer CATS-Airdrops auf der Grundlage von Faktoren wie Account-Alter, Premium-Status und Aktivitätslevel in Anspruch nehmen. Bis heute hat das Projekt über seine virale Telegram-Mini-App über 40 Millionen Besitzer angezogen und sich als eine der beliebtesten Meme-Coins auf der TON-Blockchain etabliert.

Die Notierung von CATS auf Bitget Launchpool markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Ausweitung der Reichweite und des Einflusses innerhalb der Blockchain-Gaming-Branche. Diese Notierung unterstreicht das Potenzial von CATS als trendiges TON-basiertes Projekt und bekräftigt das Engagement von Bitget, innovative TON-basierte Initiativen zu unterstützen, die die Zukunft dezentraler Ökosysteme vorantreiben.

Mit dem Beginn des Staking-Zeitraums werden die Nutzer ermutigt, sich aktiv zu beteiligen und die durch diese einzigartige Gelegenheit gebotenen Vorteile zu nutzen. Angesichts der wachsenden Popularität von CATS und seines innovativen Ansatzes im Gaming-Bereich wird erwartet, dass die Notierung auf Bitget Launchpool sowohl in der Gaming- als auch in der Blockchain-Community große Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird.

Weitere Informationen über CATS finden Sie in der Community oder im Launchpool.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und das weltweit führende Web3-Unternehmen. Mit über 45 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern zu helfen, mit ihren bahnbrechenden Copy Trading-, KI-Bot- und anderen Handelslösungen intelligenter zu handeln. Bitget Wallet ist eine erstklassige Multi-Chain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und Funktionen bietet, darunter Wallet-Funktionalität, Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr. Bitget inspiriert Einzelpersonen dazu, Krypto durch die Zusammenarbeit mit glaubwürdigen Partnern zu umarmen, einschließlich des offiziellen Krypto-Partners der weltbesten Profi-Fußball-Liga, LALIGA, in den Regionen EASTERN, SEA und LATAM, sowie als globaler Partner der olympischen Athleten Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft).



Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website | Twitter | Telegramm | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com

Risikowarnung: Die Preise für digitale Vermögenswerte können schwanken und Kursschwankungen unterliegen. Investieren Sie nur das, was Sie sich leisten können, zu verlieren. Der Wert Ihrer Anlage kann beeinträchtigt werden, und es ist möglich, dass Sie Ihre finanziellen Ziele nicht erreichen oder Ihren Kapitaleinsatz nicht zurückerhalten können. Sie sollten immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen und Ihre eigene finanzielle Erfahrung und finanzielle Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Maßstab für künftige Ergebnisse. Bitget haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden. Nichts in dieser Pressemitteilung ist als Finanzberatung zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68ef6b6b-69ef-41cc-b86f-4b31ee2882e4