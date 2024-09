RIBER reçoit une commande pour équiper une ligne pilote autonome dédiée à la conception et la fabrication de dispositifs optiques en Europe



Bezons, le 30 septembre 2024 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la vente d’une plateforme MBE 412 cluster entièrement automatisé en Finlande.

Basée à Tampere, en Finlande, au pays des mille lacs, VEXLUM, fournisseur de premier plan de dispositifs laser avancés pour les applications de technologie quantique, a commandé un système MBE 412 cluster pour établir une ligne pilote destinée à la croissance de dispositifs optiques couvrant le spectre visible et le proche infrarouge. Cette ligne sera principalement axée sur des structures de type VECSEL (Vertical External Cavity Surface Emitting Laser), tout en s’ouvrant à d’autres technologies innovantes.

Le MBE 412 cluster est une plateforme compatible avec des substrats de 4’’, offrant une grande flexibilité en termes d’équipement, de modularité et d’adaptabilité, permettant aux utilisateurs d’étendre continuellement les capacités de la machine. Équipé du package d'instrumentation EZ TOOL pour le contrôle in situ en temps réel de la croissance, et piloté par le logiciel de contrôle avancé Crystal XE, ce système entièrement automatisé est la première machine de ce type en Finlande, pays clé pour le développement et la fabrication de semi-conducteurs de nouvelle génération en Europe, et la 25ème en opération depuis son lancement en 2010.

Cette nouvelle commande sera livrée en 2025.

À propos de VEXLUM

Fondée en 2017,VEXLUM est un spin-off du centre de recherche en optoélectronique de l'Université de Technologie de Tampere. Depuis près de vingt ans, notre équipe est à la pointe de la recherche en technologie VECSEL (Vertical External Cavity Surface Emitting Laser). L’entreprise se concentre en particulier sur le développement de matériaux semi-conducteurs III/V permettant l'utilisation de VECSEL à de nouvelles longueurs d'onde, de processus de fabrication évolutifs, ainsi que sur l'ingénierie de systèmes spécifiques à chaque application. Nos récentes percées incluent l'utilisation des VECSEL dans les technologies quantiques émergentes.

VEXLUM capitalise sur une connaissance approfondie de l'épitaxie, des processus optoélectroniques et des systèmes laser. Cette expertise technique est enrichie par des compétences entrepreneuriales éprouvées. La vision de l’entreprise est de propulser la technologie VECSEL vers des applications à fort impact avec des avantages uniques en termes de performance, de coût et de facilité d'utilisation.

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER : Annie Geoffroy | tél. : 01 39 96 65 00 | invest@riber.com

CALYPTUS : Cyril Combe | tél. : 01 53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net

