Dékuple : RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2024 

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2024

_____

Croissance de + 8,8 % du chiffre d’affaires à 104,6 M€

Hausse de + 5,8 % de la marge brute à 83,5 M€

Progression de la rentabilité d’exploitation avec une marge d’EBITDA 1 à 14,8 % de la marge brute

Résultat net part du Groupe à 5,5 M€, soit 6,6 % de la marge brute

Développement conforme au plan « Ambition 2025 » visant à devenir un leader européen du data marketing





Paris, le 30 septembre 2024 (8h00) - Le Groupe DÉKUPLE, expert du data marketing cross-canal, annonce ses résultats du premier semestre 2024.

Bertrand Laurioz, Président Directeur Général du Groupe DÉKUPLE, déclare : « L'année 2024 est marquée par un contexte économique et géopolitique complexe, avec une pression continue sur le pouvoir d'achat, des incertitudes liées aux élections en France, ainsi que des crises en Ukraine et au Moyen-Orient. Malgré ces défis, DÉKUPLE a su maintenir une trajectoire de croissance solide, en ligne avec notre plan « Ambition 2025 », qui vise à faire de nous le leader du data marketing en Europe.

Au cours du semestre, notre modèle économique diversifié a de nouveau prouvé sa résilience, avec une augmentation de notre chiffre d’affaires de + 8,8 % et de notre marge brute de + 5,8 %. Cette performance est en grande partie portée par l’expansion de nos activités de marketing digital, qui représentent désormais 63 % de notre chiffre d'affaires consolidé, avec une progression remarquable de + 18,6 % de leur marge brute.

Malgré des investissements significatifs dans l'ensemble de nos branches d'activité, nous avons réussi à maintenir un niveau élevé de rentabilité. Notre EBITDA semestriel retraité s'élève à 12,4 M€, en hausse de + 15,4 % sur une base de comparaison favorable, et représente 14,8 % de la marge brute. Cette progression reflète la dynamique positive de nos activités de marketing digital en France et en Espagne, l'équilibre atteint dans notre activité Assurances, ainsi que la stabilité de la rentabilité dans les activités Magazines.

Spécialistes du data marketing, nous continuons à croître en répondant aux besoins des marques, que ce soit en conseil, en agences, ou en solutions, tout en soutenant nos portefeuilles générateurs de revenus récurrents dans la presse et les assurances grâce à nos investissements commerciaux constants. La part du marketing digital dans nos activités continuera d'augmenter avec le développement de nos services de conseil, l'expansion des activités d'ingénierie et d'engagement marketing, et l'internationalisation croissante de nos offres et solutions.

Par ailleurs, pour soutenir notre développement, nous poursuivons activement notre stratégie de croissance externe. Après l'acquisition en fin de semestre d'une plateforme spécialisée dans le Netlinking automatisé par Rocket Marketing, nous explorons de nouvelles opportunités de développement en France et à l'international.

Nous continuons également à investir dans l'innovation et la formation, avec un engagement fort dans le développement des offres liées à l'IA Générative. Celle-ci est désormais intégrée dans nos solutions technologiques, de marketing à la performance, de conseil via Converteo, et de création avec Brainsonic. Les "IA factories" que nous avons mises en place permettent à nos clients d'incorporer l'IA Générative dans leurs processus opérationnels, qu'il s'agisse de data ou de créativité. Convaincus du potentiel transformateur de l'IA Générative, nous avons poursuivi notre ambitieux programme de formation pour nos 1000 collaborateurs, et les premiers résultats sont déjà visibles.

Face à un environnement incertain, DÉKUPLE reste résolument orienté vers la croissance dans le secteur porteur du data marketing. Nous prévoyons de renforcer notre leadership en Europe tout en consolidant notre présence en Amérique du Nord et en Asie. Notre engagement en faveur de l'innovation, soutenu par des investissements technologiques, notamment dans la data et l’IA, continuera de différencier nos services. Avec des moyens financiers solides et l'engagement de nos 1 000 collaborateurs, je suis convaincu que DÉKUPLE est en bonne voie pour devenir la référence européenne en data marketing. Je tiens à remercier chaleureusement nos équipes pour leur dévouement et leur énergie, qui sont au cœur de notre réussite. »

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

Au premier semestre 2024, malgré une conjoncture économique difficile, le Groupe DÉKUPLE affiche des performances solides, principalement grâce à la croissance continue de ses activités de marketing digital, qui représentent désormais 63,5 % du chiffre d’affaires consolidé, contre 57,7 % un an plus tôt, avec une marge brute en hausse de +18,6 %. Cette progression significative s’explique par la pertinence et l'efficacité des solutions de data marketing multi-expertes proposées par le Groupe, qui répondent avec succès aux enjeux complexes de ses clients, notamment en matière de data et d'intelligence artificielle.

Malgré un contexte de consommation défavorable, les activités à portefeuille maintiennent des investissements commerciaux significatifs afin de consolider leur portefeuille d’abonnements générateurs de revenus récurrents. Dans l’activité Magazines, face à un marché de la presse en retrait, les campagnes marketing sont maintenues sur les segments de clientèle les plus rentables et les ventes sont en baisse de - 6,4 %. Parallèlement, l’activité Assurances enregistre des ventes quasi stables par rapport à l’an dernier et poursuit le développement de l’offre de complémentaire santé.

RÉSULTATS DU SEMESTRE

Le chiffre d’affaires consolidé2 s’établit à 104,6 M€, en croissance de + 8,8 % par rapport au premier semestre 2023, tandis que la marge brute3 progresse de + 5,8 % pour atteindre 83,5 M€.

Dans un contexte d’investissements importants, l'EBITDA retraité s'élève à 12,4 M€, en hausse de + 15,4 % sur une base de comparaison favorable au premier semestre 2023, et représente 14,8 % de la marge brute semestrielle.

Le résultat opérationnel courant, en progression de + 19,0 % à 8,4 M€, représente 10,1 % de la marge brute semestrielle, contre 9,0 % au premier semestre 2023. Cette augmentation s’explique principalement par l’amélioration des résultats des activités de Marketing Digital en France et en Espagne, l'atteinte de l’équilibre dans l’activité Assurances, et la stabilité du résultat d’exploitation de l’activité Magazines.

Le résultat opérationnel au 30 juin 2024 s’élève à 7,6 M€, contre 7,1 M€ un an plus tôt. Ce résultat inclut au premier semestre 2024 des charges non courantes d’un montant total de - 0,8 M€ pour dépréciation partiel du goodwill de la filiale Groupe Grand Mercredi.

Le résultat financier est de + 0,4 M€, tandis que la charge d’impôts s’établit à - 2,6 M€, portant le résultat net consolidé à 5,4 M€ au premier semestre 2024, en hausse de + 10,2 % par rapport à la même période en 2023.

Après déduction de la part des minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 5,5 M€, représentant 6,6 % de la marge brute semestrielle.

(En M€) 1er Semestre 2024 1er Semestre 2023 Variation 2023/2022 Chiffre d'Affaires 104,6 96,1 +8,8% Marge Brute 83,5 78,9 +5,8% EBITDA Retraité 12,4 10,7 +15,4% En % MB 14,8% 13,6% +125 pb Résultat Opérationnel Courant 8,4 7,1 +19,0% En % MB 10,1% 9,0% +113 pb Résultat Opérationnel 7,6 7,1 +7,6% En % MB 9,1% 9,0% +16 pb Charges / Produits financiers nets 0,4 0,1 Charge d’impôt (2,6) (2,2) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0,0 (0,1) Résultat net consolidé 5,4 4,9 +10,2% En % MB 6,5% 6,2% +26 pb Résultat net part du Groupe 5,5 5,0 +10,4% En % MB 6,6% 6,4% +28 pb

SITUATION FINANCIÈRE AU 30 JUIN 2024

Les capitaux propres du Groupe au 30 juin 2024 progressent de + 1,7 M€ pour s’établir à 52,8 M€, contre 51,1 M€ au 31 décembre 2023, tenant compte principalement du résultat du semestre (+ 5,4 M€), de la distribution du dividende ordinaire versé en juin dernier (- 4,1 M€) et de l’impact des actions détenues en propre et des attributions gratuites d’actions (+ 0,4 M€).

La trésorerie du Groupe au 30 juin 2024 s’élève à 58,9 M€ contre 63,6 M€ au 31 décembre 2023 et 58,4 M€ au 30 juin 2023. La dette financière s'élève à 43,8 M€, contre 44,4 M€ au 31 décembre 2022, et est constituée pour partie des engagements de rachat des participations des minoritaires dans les filiales du Groupe. Elle comprend également un total de 23,0 M€ d’emprunts bancaires contractés en 2022 avant la crise à des taux d’intérêt avantageux pour soutenir le développement du Groupe.

La trésorerie nette des dettes financières4 au 30 juin 2024 s’élève ainsi à 15,1 M€, contre 19,2 M€ à fin 2023 et 11,6 M€ au 30 juin 2023.

PERSPECTIVES

Dans une conjoncture économique ralentie au second semestre 2024, le Groupe DÉKUPLE reste résilient et poursuit sa stratégie « Ambition 2025 » visant à devenir un leader européen du data marketing. Fort de ses solides ressources financières, le Groupe maintient ses investissements dans les activités Magazines et Assurances pour développer ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. En parallèle, l’extension des offres de Marketing Digital continue à travers la croissance organique et des acquisitions stratégiques. Des discussions sont en cours pour explorer des opportunités de croissance ou d'acquisition, en France et à l'international, afin de renforcer la capacité du Groupe à accompagner le développement de ses clients.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les comptes sociaux et consolidés du premier semestre 2024 ont été arrêtés le 27 septembre 2024 par le conseil d’administration. Les comptes ont fait l’objet de l’examen limité habituel des commissaires aux comptes pour les comptes semestriels. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : https://www.dekuple.com/investisseurs/actualites-documents-presentations/

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024, le 29 novembre 2024, après bourse.





À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE est un acteur majeur européen du data marketing cross-canal. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing, au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international.

Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Présent en Europe, en Chine et en Amérique du Nord, le Groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL - www.dekuple.com

Contacts



DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com



CALYPTUS

Cyril Combe - tel : +33 1 53 65 68 68 - dekuple@calyptus.net

1 L’EBITDA (résultat opérationnel courant avant dotation aux amortissements, impôts et taxes) est retraité de l’impact IFRS 2 des attributions d’actions gratuites et de l’impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers.

2 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

3 En ce qui concerne, les activités de marketing digital, la marge brute représente l’ensemble du chiffre d’affaires (total des factures émises : honoraires, commissions et achats refacturés aux clients) diminués de l’ensemble des coûts d’achat extérieurs effectués pour le compte des clients. Elle est égale au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités magazines et assurances.

4 Position de trésorerie au bilan nette de toutes dettes financières.

Pièce jointe