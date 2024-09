ASSYSTEM : Programme de rachat d'actions propres - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 septembre 2024 au 27 septembre 2024

Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 23 septembre 2024 au 27 septembre 2024

Paris-La Défense, le 30 septembre 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 23 septembre 2024 au 27 septembre 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-23 FR0000074148 3680 44,529769 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-24 FR0000074148 3768 46,030892 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-25 FR0000074148 3674 46,526306 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-26 FR0000074148 3958 47,349154 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-27 FR0000074148 4052 48,216066 XPAR TOTAL 19132 46,572813



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone.

Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share.

Plus d’informations sur www.assystem.com

