LACROIX : Premier semestre 2024 : Chiffre d’affaires 2024 de 350,3 M€, en repli de 4,9% à périmètre constant. Progression de la rentabilité opérationnelle courante, hors Amérique du Nord.

30/09/2024

Premier semestre 2024 :

Chiffre d’affaires 2024 de 350,3 M€, en repli de 4,9% à périmètre constant

Progression de la rentabilité opérationnelle courante, hors Amérique du Nord

Résultat net fortement impacté par des éléments exceptionnels

Objectifs annuels :

Chiffre d’affaires 2024 autour de 640 M€ sur le nouveau périmètre

Marge d’EBITDA 2024 entre 4,0 et 4,5% pénalisée par l’Amérique du Nord

dont le redressement est la priorité

Une nouvelle feuille de route 2025-2027 dévoilée au printemps 2025

en millions d’euros S1 2024



S1 2023 Variation Chiffre d’affaires 350,3 376,6 -7,0% EBITDA courant 18,3 23,6 -22,4% en % du chiffre d’affaires 5,2% 6,3% -104 pb Résultat opérationnel courant 8,2 12,2 -33,4% en % du chiffre d’affaires 2,3% 3,2% -92 pb Résultat opérationnel 4,5 11,5 -61,4% Résultat financier (5,5) (3,6) Impôts sur les résultats (1,8) 0,2 Résultat net des activités poursuivies (2,9) 8,1 Résultat net des activités abandonnées* (14,0) (3,6) Résultat net consolidé (16,9) 4,6 Résultat net, part du Groupe (13,3) 5,6

*Le segment City – Mobilité est traité en « Activité abandonnée », en application de la norme IFRS 51

Au cours des six premiers mois de l’exercice, LACROIX a dégagé un chiffre d’affaires de 350,3 millions d’euros (M€), contre 376,6 M€ au premier semestre 2023. Pour rappel, sur ces deux périodes référentes, le chiffre d’affaires consolidé n’intègre pas le segment City – Mobilité (regroupant les pôles Traffic et V2X), qui est désormais traité en « Activité abandonnée ». Ce traitement comptable fait suite au projet de cession du segment City – Mobilité, dans le cadre de la réorganisation annoncée au printemps dernier (communiqué de presse du 22 mai 2024).

À mi-exercice, le chiffre d’affaires consolidé de LACROIX est en repli de 7,0% par rapport au premier semestre 2023. Ce repli est ramené à 4,9% à périmètre constant, soit hors segment Signalisation déconsolidé au 30 avril 2024, suite à la finalisation de sa cession (communiqué de presse du 2 mai 2024).

Ces évolutions de périmètre s’inscrivent dans le cadre de la stratégie volontaire menée par le Groupe afin de bâtir un nouvel ensemble focalisé sur des activités créatrices de valeur.

Progression de la marge d’EBITDA courant, hors Electronics North America

Sur la période, l’EBITDA courant2 de LACROIX s’établit à 18,3 M€, contre 23,6 M€ précédemment. Pour précision, la contribution du segment Signalisation s’élève à respectivement 0,3 M€ et 0,4 M€ au titre du 1er semestre 2024 (sur 4 mois) et du 1er semestre 2023 (sur 6 mois).

La marge d’EBITDA courant du Groupe ressort à 5,2% à mi-exercice, contre 6,3% un an plus tôt. Ce recul est intégralement dû à LACROIX Electronics North America. Hors prise en compte de la filiale américaine, LACROIX aurait affiché une marge d’EBITDA courant à 7,9% du chiffre d’affaires, en progression de 105 points de base par rapport à son niveau du premier semestre 2023 (6,9%).

Activité Electronics

À mi-exercice, l’activité Electronics a enregistré un chiffre d’affaires de 268,1 M€. Elle est en repli de 9,1% par rapport à un premier semestre 2023 représentant une base de comparaison très élevée, en raison du fort rattrapage qui avait accompagné la normalisation des approvisionnements en composants électroniques ; par rapport au premier semestre 2022, l’activité Electronics est en hausse de 8,2% au premier semestre 2024.

En EMEA, l’évolution des ventes est restée contrastée entre les secteurs de l’Industrie et Avionics, en croissance, et les segments Automotive et HBAS (Home & Building Automation Systems), en retrait. Outre-Atlantique, le chiffre d’affaires a reculé au premier semestre 2024, pénalisé par une demande peu dynamique et les perturbations liées à la restructuration en cours de l’activité.

Sur la période, l’EBITDA courant de l’activité Electronics s’établit à 5,8 M€, représentant une marge de 2,2%, contre 4,6% un an plus tôt.

Le taux de rentabilité, stable sur la zone EMEA, traduit une très bonne maitrise opérationnelle, tant au niveau des charges de personnel que des coûts d’approvisionnement. Cette évolution satisfaisante de la rentabilité reflète également la solide performance des sites de Beaupréau en France et Willich en Allemagne, ainsi que la poursuite d’une politique de prix exigeante sur l'ensemble du portefeuille clients.

S’agissant d’Electronics North America, la reprise en main opérationnelle n’a pas encore eu d’effets visibles sur la rentabilité au premier semestre 2024.

Activité Environment

Pour rappel, cette activité intègre désormais le segment Éclairage Public (auparavant rattaché à l’activité City), avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 et retraitement en conséquence sur l’exercice 2023.

Au titre du premier semestre 2024, le chiffre d’affaires de l’activité Environment a atteint 64,4 M€, en hausse de 17,9%, grâce à une évolution très positive sur l’ensemble des quatre segments, Eau, Réseaux de chaleur, Smart Grids, et Éclairage Public. Bénéficiant de tendances structurellement porteuses, la dynamique de l’activité Environment a en particulier tiré parti sur la période d’importants projets à l’international.

La rentabilité a également progressé sur la base d’un niveau élevé : l’EBITDA courant de l’activité Environment s’inscrit à 12,6 M€ à mi-exercice, en progression de 28,6%. Le taux de marge d’EBITDA courant atteint ainsi 19,6% (Vs. 18,0% un an plus tôt).

Au total, hors les conséquences de la situation toujours difficile en Amérique du Nord, la trajectoire de rentabilité opérationnelle du Groupe reste alignée avec les objectifs fixés dans le cadre du plan Leadership 2025. Dans ce contexte, la priorité de LACROIX au cours des prochains mois est logiquement le redressement de la filiale américaine.

Un résultat intégrant d’importantes charges non-récurrentes, sans impact sur la trésorerie

Après prise en compte des amortissements pour un montant quasiment stable (+2,3% à 11,5 M€), le résultat opérationnel courant du Groupe au premier semestre 2024 s’élève à 8,2 M€, soit une marge de 2,3%. De son côté, le résultat opérationnel s’inscrit en baisse de 61,5% sur la période, à 4,5 M€. Cette évolution est largement due à la comptabilisation d’une charge non-récurrente (moins-value) de 3,0 M€ au titre de la cession définitive du segment Signalisation.

Le résultat net des activités poursuivies ressort à -2,9 M€ après comptabilisation des charges financières (5,5 M€) et impôts (1,8 M€). Le résultat net des activités abandonnées (-14,0 M€) intègre une dépréciation d’un montant de 10,0 M€, sans impact sur la trésorerie, au titre de provisions pour risques et dépréciations d’actifs non-courants sur le segment City - Mobilité.

Au total, le résultat net de LACROIX à l’issue du premier semestre 2024 ressort négatif à hauteur de -13,3 M€, contre un bénéfice de 5,6 M€ précédemment.

Une structure financière maîtrisée

Après affectation de cette perte nette, les capitaux propres s’établissent à 171 M€ au 30 juin 2024, contre 190 M€ fin 2023. L’évolution de l’endettement net, reflétant en partie une saisonnalité défavorable au premier semestre, reste contenue : la dette nette est remontée sur six mois de 112,9 M€ à 124,8 M€. Ce niveau matérialise un taux de gearing à 73%, largement en-deçà du plafond de 80% fixé à horizon 2025.

Au niveau des flux de trésorerie, LACROIX affiche un Free Cash-Flow (FCF) toujours positif, à hauteur de 0,9 M€. Ce niveau résulte d’une bonne maîtrise du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et d’un niveau d’investissement net (Capex) sous contrôle, à 5,6 M€.

De nouveaux objectifs annuels intégrant la situation chez Electronics North America et les évolutions de périmètre

Sur la seconde moitié de l’exercice en cours, LACROIX anticipe la poursuite de tendances contrastées.

L’activité Environment devrait continuer de profiter d’une dynamique positive tirée par le marché de l’eau et des smart grids, malgré un léger ralentissement attendu de la croissance après l’excellente performance du 1er semestre 2024.

L’activité Electronics, qui bénéficiera d’un effet de base plus favorable au second semestre, reste confrontée à une visibilité limitée sur les marchés Automotive et HBAS en EMEA, tandis qu’outre-Atlantique, la restructuration en cours ne produira des effets positifs qu’à partir de 2025.

Le redressement de Electronics North America reste freiné par des problématiques d’inefficience industrielle persistantes. Face à cette situation, le plan d’actions engagé en 2023 se poursuit : l’intégration complète de l’entité au sein d’Electronics EMEA est désormais achevée avec l’arrivée d’un nouveau Directeur Général fin août ; la montée en puissance du nouveau site de Juarez est engagée.

Dans ce contexte, et compte tenu des changements récents et à venir de périmètre, le Groupe précise, comme annoncé lors de la publication de son chiffre d’affaires semestriel, ses objectifs pour l’exercice en cours. LACROIX anticipe désormais un chiffre d’affaires autour de 640 M€ sur le nouveau périmètre (4 mois du segment Signalisation et hors City – Mobilité). Pour rappel, la précédente estimation intégrait City – Mobilité (chiffre d’affaires > à 710 M€).

En termes de rentabilité, le Groupe revoit sa prévision de marge d’EBITDA courant, désormais attendue entre 4,0 et 4,5% (précédente fourchette comprise entre 5,5% et 6,5% en 2024).

Une feuille de route 2025-2027 annoncée lors des prochains résultats annuels

Après cet exercice 2024 de transition, marqué par la restructuration des activités nord-américaines et d’importantes évolutions de périmètre, LACROIX reste fondamentalement confiant dans sa capacité à retrouver une solide dynamique de croissance de son activité et de ses résultats. Cette dynamique sera alimentée par le recentrage en cours sur les activités les plus contributives, adressant des marchés à fort potentiel à la fois de croissance, de synergies, et de développement à impact environnemental positif. Parallèlement le positionnement transatlantique du Groupe, dont la pertinence stratégique reste incontestable au-delà des difficultés opérationnelles actuelles, lui permet d’adresser de nouvelles cibles stratégiques et de renforcer ses parts de marché.

LACROIX demeure ainsi serein à moyen terme et prépare une feuille de route 2025-2027 qui s’appuiera sur la poursuite du déploiement des piliers stratégiques du plan Leadership 2025. Cette feuille de route à trois ans sera dévoilée à l’occasion de la publication des résultats annuels, le 31 mars 2025.

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 761 millions d’euros en 2023, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

1Norme relative aux actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées. Ce traitement opéré au niveau du compte de résultat l’est également dans le tableau de flux de trésorerie ainsi qu’au bilan, où les actifs et passifs concernés sont reclassés au sein de postes spécifiques.

2 L’EBITDA courant est un indicateur alternatif de performance, défini comme le résultat opérationnel courant augmenté d’une part des dotations aux amortissements sur les immobilisations corporelles, incorporelles, ainsi que celles liées aux droits d’utilisation, et d’autre part des charges de rémunération liées à des actions (IFRS 2) et/ou à l’atteinte d’objectifs post-intégration d’entités nouvellement acquises.

