Internt viden: Conferize sælger Suubz

Selskabsmeddelelse nr. 25/2024

København, den 30. september 2024





Conferize’s bestyrelse har besluttet at indgå en aftale om at sælge Suubz ApS til Rothausen Development 2016 ApS. Transaktionen er en del af Conferizes strategiske beslutning om at fokusere på profitable aktiviteter inden for SaaS-virksomheder med fokus på AI, da en grundig analyse har vist, at Suubz ApS ikke vil være i stand til at skabe en profitabel forretning indenfor en rimelig tidshorisont.

Salget træder i kraft pr. 1. oktober 2024, og som en del af aftalen forpligter Conferize sig til at udligne Suubz ApS' regnskabsmæssige underskud pr. 30.09.2024. Conferize vil ligeledes eftergive tilgodehavender i selskabet ved gennemførelsen af salget, og der vil derfor ikke være yderligere krav mellem parterne.

Baggrund for frasalg

Efter en nøje gennemgang af Suubz ApS’ økonomiske resultater samt investeringer der skal gøres for at gøre Suubz rentabel, har Conferize konkluderet, at det ikke længere er økonomisk forsvarligt at fortsætte driften af selskabet som en del af koncernen. Suubz ApS har ikke formået at nå de forventede mål for rentabilitet, og frasalget er derfor i overensstemmelse med Conferizes strategi om at fokusere på mere profitable forretningsområder.

Om transaktionen

Køber af Suubz ApS er Rothausen Development 2016 ApS, et selskab med base i København. Købesummen er aftalt til DKK 50.000, og transaktionen vil blive gennemført d. 1. oktober 2024..

Conferize ønsker Rothausen Development 2016 ApS succes med den fremtidige udvikling af Suubz ApS.

***

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, + 45 2086 9729, bhi@conferize.com

