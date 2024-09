Le Fonds humanitaire des Métallos verse 20 000 $ en réponse à la crise humanitaire au Liban

TORONTO, 30 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds humanitaire des Métallos fait un don de 20 000 $ à Oxfam-Québec afin de soutenir les efforts humanitaires déployés pour venir en aide aux civils du Liban qui fuient les bombardements liés à la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas.



Ces derniers jours, plus de 90 000 civils ont été déplacés de leurs maisons dans le sud du Liban. Face aux récents bombardements dans la banlieue de Beyrouth et à un bilan de plus de 600 morts en 10 jours, l'extension au Liban d'un conflit déjà dévastateur qui dure depuis près d'un an menace de plonger des millions de personnes supplémentaires dans une crise.

Dans un pays aux infrastructures déjà fragilisées, Oxfam-Québec estime qu'entre 225 000 et 1,9 million de personnes pourraient avoir besoin d'aide humanitaire prochainement.

Le Fonds humanitaire des Métallos versera 20 000 $ à Oxfam-Québec afin de répondre aux besoins humanitaires en aidant les personnes déplacées dans des abris à Beyrouth, au Mont-Liban et au Liban-Nord en leur fournissant de l'eau potable et des installations sanitaires, de l'argent, de la nourriture et des trousses d'hygiène, y compris des produits d'hygiène menstruelle.

« Les Métallos sont solidaires des réfugiés au Liban qui fuient ce terrible conflit », a déclaré Marty Warren, directeur national pour le Canada du Syndicat des Métallos et président du Fonds humanitaire des Métallos. « Le gouvernement canadien doit continuer à prendre des mesures pour empêcher cette escalade de la violence qui pourrait déboucher sur une guerre totale dont les conséquences seront encore plus graves pour l'ensemble de la région. »

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se concentre principalement sur les projets de développement et l'aide d'urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les collectivités au Canada. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au fonds par l’entremise de clauses négociées dans les conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes au Fonds.