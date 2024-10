JCDecaux Top Media Publigrafik et IMC fusionnent leurs activités en Amérique centrale

Paris, le 1er octobre 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que JCDecaux Top Media SA, dont il est l’actionnaire majoritaire, a acquis 70 % d'IMC auprès de ses fondateurs. IMC est l'un des leaders de la communication extérieure en Amérique centrale et le numéro un de la communication extérieure au Costa Rica.

Dans le cadre de cette opération, les actionnaires historiques d'IMC ont apporté les 30 % de leurs parts restantes dans IMC en échange d'une participation de 9 % dans une nouvelle joint-venture regroupant l'ensemble des activités de JCDecaux en Amérique centrale (présent dans 6 pays : Guatemala, Panama, Costa Rica, Salvador, Honduras et Nicaragua). Cette nouvelle joint-venture sera détenue par JCDecaux SE (51 %), Publigrafik, Top Partners et les anciens actionnaires d'IMC.

Créée en 2004 au Costa Rica, IMC est l'une des principales entreprises de communication extérieure en Amérique centrale et le numéro un du secteur au Costa Rica avec une forte présence dans les 6 régions du pays, détenant un réseau national d’environ 4 000 faces publicitaires analogiques et digitales. Le groupe est également présent au Guatemala, au Salvador, au Honduras et au Nicaragua et y exerce actuellement ses activités sur 4 segments : l’affichage, les centres commerciaux, les bus et le mobilier urbain.

Avec une population de 51,7 millions d'habitants en 2023 et des investissements publicitaires estimés à plus de 2,2 milliards de dollars, l'Amérique centrale est un marché dynamique dont la croissance dépasse celle du continent américain, grâce à sa situation géographique unique bénéficiant notamment du canal de Panama, et à des indices de mobilité élevés. A la suite de la fusion entre JCDecaux Top Media et Grupo Publigrafik en novembre 2023, l’acquisition d'IMC sera un levier de croissance supplémentaire pour la communication extérieure. Représentant environ 7 % du marché publicitaire local (source : Kantar Ibope et Integrametrics), en-deçà de la moyenne mondiale, la communication extérieure est en progression constante dans la région grâce à sa transformation digitale et ses engagements responsables, apportant aux citoyens et aux consommateurs de nouvelles solutions à valeur ajoutée.

Les expertises combinées de JCDecaux et IMC, sur un marché publicitaire actuellement très fragmenté, ouvriront de nouvelles perspectives aux annonceurs. JCDecaux et IMC combineront notamment leurs savoir-faire en matière de DOOH (Digital Out-of-Home) afin de proposer aux annonceurs des solutions médias enrichies par la donnée, permettant des activations pertinentes sur l'ensemble du funnel marketing et fondées sur des indicateurs de mesure performants.

Marco A Robert, Directeur Associé d’IMC, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure. IMC a commencé il y a plus de 20 ans en tant qu'entreprise locale au Costa Rica, et grâce à notre engagement et une profonde compréhension du marché, nous avons réussi à étendre nos activités dans toute la région de l'Amérique centrale. Ce partenariat avec JCDecaux est la suite logique de notre parcours, nous permettant de poursuivre notre croissance tout en enrichissant nos offres avec des solutions digitales de pointe alimentées par la donnée. Nos valeurs communes d'innovation, de responsabilité et d'impact mesurable guideront nos efforts alors que nous offrons de nouvelles opportunités aux annonceurs et que nous apportons de la valeur aux communautés que nous servons. Ensemble, nous sommes convaincus que nous réussirons à bâtir le futur de la communication extérieure en Amérique centrale. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous nous réjouissons d'acquérir et de fusionner IMC, renforçant ainsi notre position en Amérique centrale, en particulier au Costa Rica où nous nous appuierons sur la solide performance de l'entreprise. Nous sommes également heureux d'accueillir les actionnaires d'IMC, qui partagent les mêmes valeurs que JCDecaux et qui ont une expérience réussie dans le secteur de la communication extérieure. Cette nouvelle alliance d'entreprises familiales repose sur une ambition commune, celle d'apporter les meilleures solutions à toutes leurs parties prenantes : villes, compagnies de transport, aéroports, retail media, annonceurs et leurs agences de communication. Après la fusion avec Grupo Publigrafik, cette acquisition/fusion marque une nouvelle étape de notre développement dans la région. »

N°1 mondial de la communication extérieure

