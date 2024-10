Coup double pour Astek !

Grâce à deux nouvelles acquisitions stratégiques, Astek renforce ses capacités nearshore et offshore et compte désormais 10 000 collaborateurs dans le monde

Astek, acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, accélère son expansion internationale avec l’intégration de deux acteurs stratégiques : Decskill au Portugal et Aspire en Jordanie. Ces acquisitions apportent au Groupe plus de 1 000 talents supplémentaires, élargissant ses expertises et renforçant considérablement ses capacités nearshore et offshore pour répondre aux besoins croissants de ses clients dans le monde.

Decskill, un acteur clé au Portugal

Fondée à Lisbonne, Decskill est un fournisseur de solutions IT spécialisé dans l’externalisation et la transformation numérique, particulièrement reconnu pour ses compétences en développement de logiciels, gestion d’infrastructures IT et services cloud. Avec 640 collaborateurs répartis entre le Portugal et l’Espagne, Decskill génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 30 millions d’euros. Son expertise lui permet d’opérer dans les secteurs stratégiques de l’énergie, de la finance et des télécommunications, grâce à des partenariats de long terme avec des clients prestigieux tels que BNP, Electricité Du Portugal, Nos, Siemens et Altice.

Aspire, une force technologique en Jordanie

Créée il y a 22 ans, Aspire est une société spécialisée dans l’ingénierie logicielle, les services cloud, le DevOps et le conseil en transformation digitale, comptant aujourd'hui plus de 350 consultants pour un chiffre d'affaires prévisionnel de près de 20 millions de dollars en 2024. Basée à Amman en Jordanie, Aspire apporte à Astek une nouvelle capacité de livraison offshore, élargissant ainsi son portefeuille de clients aux Etats-Unis. Cette acquisition stratégique permet également de renforcer la présence du Groupe au Moyen-Orient, avec désormais 1 000 collaborateurs sur la zone, et propose une réponse unique aux besoins croissants de pays tels que l’Arabie Saoudite.

Accélération de la croissance et ambitions mondiales

Avec l’acquisition de Decskill au Portugal et Aspire en Jordanie, le Groupe Astek se dote de ressources supplémentaires pour offrir des solutions sur mesure à ses clients internationaux et compte désormais près de 3 000 collaborateurs dans des centres nearshore ou offshore, soit 30% des effectifs.

S’appuyant sur une importante croissance organique, tutoyant les 10% en 2024, et sur une solide capacité à intégrer de nouvelles sociétés avec 8 acquisitions en 12 mois, Astek compte désormais 10 000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 720 m€ en 2024.

Le Groupe poursuit ainsi son expansion, en ligne avec son plan stratégique, visant à dépasser 1 milliard d’euros de revenus en 2027, dont plus de 50% hors de France.

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek, a déclaré : « Ces acquisitions marquent une étape cruciale dans la réalisation de notre ambition à long terme de renforcer notre présence à l’international et de devenir un leader incontesté de la transformation numérique. En intégrant ces talents au Portugal, en Jordanie et en Espagne, nous consolidons notre position dans des marchés stratégiques, tout en élargissant nos capacités nearshore et offshore. Cette stratégie d'expansion s'inscrit pleinement dans notre vision de créer un écosystème global capable de répondre aux défis technologiques les plus complexes de nos clients. Avec ces acquisitions, nous accélérons notre capacité à innover, tout en plaçant la performance opérationnelle au cœur de notre proposition de valeur ».

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur tous les continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 10 000 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe Astek prévoit de réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 720 m€ en 2024. https://astekgroup.fr

