Offentliggørelse af prospekter, Investeringsforeningen Maj Invest

I forlængelse af gårsdagens børsmeddelelse vedrørende opdatering af honorarsatser i foreningens porteføljeforvaltningsaftale med Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, offentliggøres hermed opdaterede prospekter for de af foreningens afdelinger, der er omfattet af honorarsatsændringerne.

Prospekterne er blevet opdateret med nye estimerede løbende omkostningssatser samt en ændring i honoraret for Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S' varetagelse af ESG-relaterede opgaver for afdelinger, der oplyser efter artikel 8 i Disclosureforordningen.

Prospekterne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via foreningens hjemmeside.

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





Investeringsforeningen Maj Invest

