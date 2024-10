JLT Mobile Computers renforce les conditions d’une croissance continue en France et sur les marchés avoisinants avec une nouvelle direction et une organisation commerciale élargie au sein de sa filiale JLT France.

JLT jette les bases d'une expansion sur l'important marché français et dans les pays voisins, conformément à sa stratégie de développement.



Växjö, Suède, 1er octobre 2024 * * * JLT Mobile Computers, leader dans le développement de solutions informatiques fiables pour les environnements exigeants, annonce aujourd'hui que Pierre d'Autryve, en tant que Business Unit Director, prend la responsabilité du développement des ventes et des opérations de JLT Mobile Computers France SAS lors du départ en retraite de Philippe Briantais, directeur général sortant.

Fort de plus de 20 ans d'expérience commerciale dans le secteur de l’IT, Pierre d'Autryve prend la responsabilité du développement de JLT France.

Pierre d'Autryve possède une solide expérience de plus de 20 ans dans les domaines de l'ingénierie et de la vente. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique et d'une maîtrise en vente et marketing, Pierre a réussi à combiner expertise technique et compétences entrepreneuriales pour répondre aux attentes des clients sur des marchés compétitifs et en évolution rapide.

Depuis 2022, Pierre a occupé le poste de directeur des ventes pour JLT France et devient directeur de la « Business Unit » de l’ensemble des opérations françaises à la suite du départ à la retraite de Philippe Briantais CEO de JLT France. Pierre partage l’engagement de JLT, son approche se concentre sur l'offre de solutions pérennes alignées sur les objectifs de développement durable tout en offrant un excellent service pour assurer des opérations commerciales fluides. Au printemps, un autre commercial, Maxime Angeli, a également été recruté pour la filiale française. Maxime possède une sérieuse expérience en tant que vendeur dans divers secteurs technologiques.

« En tant que nouveau directeur de la Business Unit française de JLT, je suis impatient d'étendre la présence de l'entreprise en France et sur les marchés voisins. Mon objectif est de faire de cette entité un acteur clé dans la région, en stimulant sa croissance tout en préservant les valeurs fondamentales de JLT que sont la qualité, la fiabilité et la satisfaction client. Je suis reconnaissant à Philippe Briantais pour ses conseils et sa confiance pendant cette transition. Grâce à ce développement stratégique, je souhaite renforcer la position de l'entreprise dans la région, en lui donnant un rôle de premier plan sur le marché de l'informatique durcie », déclare Pierre d'Autryve, nouveau directeur de l’unité commerciale de JLT France.

Le renforcement de l'organisation commerciale jette les bases d'une expansion continue en France et dans les marchés voisins.

Avec un bureau de vente détenu à 100 % et une organisation commerciale renforcée en France, la capacité de JLT à servir ses clients et partenaires français sera considérablement renforcée, en même temps que sont créées les conditions pour une expansion dans les pays voisins, ce qui est conforme à la stratégie de développement à long terme de JLT.

« Je tiens à remercier chaleureusement Philippe pour ces nombreuses années de collaboration fructueuse. Au cours de son mandat de directeur général, Philippe et l'ancien directeur commercial de JLT pour la France ont réalisé un travail fantastique pour implanter JLT en France, établir de solides relations avec les clients et les partenaires et développer les ventes avec de très bons résultats. Philippe a recruté et construit une organisation stable qui fera progresser l'entreprise maintenant qu'il est à la retraite », déclare Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers Group. « J'ai pleinement confiance dans la nouvelle organisation en France et j'ai hâte de voir ce que Pierre et son équipe vont réaliser à l'avenir. »

Philippe Briantais quitte JLT France avec une grande confiance en l’avenir du développement de l'entreprise

Philippe Briantais, qui quitte JLT France pour prendre sa retraite, dispose d'une grande expérience dans le secteur. En 2013, il a fondé ID Work, qui a ensuite été acquise par JLT en janvier 2022. Grâce à ID Work, Philippe a réussi à établir JLT sur le marché français en construisant un réseau national d'intégrateurs et de distributeurs qui ont stimulé les ventes. Le marché français s'est développé au fil des ans pour devenir aujourd'hui l'un des plus grands et des plus importants marchés de JLT en Europe.

« Après onze années d'une collaboration intense et passionnée avec l'incroyable équipe de JLT Mobile Computers, concepteur et fabricant de terminaux embarqués, l'heure est venue pour moi de passer le flambeau. Pierre et Maxime, deux talents débordant d'énergie et d'ambition, sont prêts à mener la marque JLT Mobile Computers encore plus loin, encore plus haut, sur les marchés français, espagnol et portugais. Je leur fais entièrement confiance ! ". », déclare Philippe Briantais, ex-directeur général de JLT France.

Philippe Briantais poursuit « Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers nos partenaires, clients finaux, intégrateurs et utilisateurs, qui, au fil des années, nous ont offert leur confiance et leur soutien. Vous avez contribué à faire de JLT Mobile Computers une marque à part, reconnue et respectée. Et je sais que vous continuerez à porter fièrement cette flamme dans l'avenir. De mon côté, de nouvelles aventures palpitantes et pleines de belles rencontres m'attendent. J'aborde cette nouvelle étape avec enthousiasme, prêt à savourer chaque nouveau moment. Un grand merci à tous ceux avec qui j'ai eu l'honneur de travailler au fil des ans ! »

Les opérations d'entreposage et la logistique agroalimentaire au cœur des préoccupations du marché français

Sur le marché français, JLT se concentre principalement sur l'entreposage et la logistique des produits alimentaires, ce qui correspond à la compétence principale et à la gamme de produits de l'entreprise. Les ordinateurs de JLT sont aujourd'hui installés dans différents types de véhicules d'entrepôt ou de transport à travers le pays. Parmi les clients les plus importants figurent sept grands centres de distribution qui approvisionnent l'une des plus grandes enseignes GMS de France.

Pour plus d'informations sur JLT Mobile Computers, ses produits et ses solutions, consultez le site www.jltmobile.com.

