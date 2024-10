JLT Mobile Computers stärker förutsättningarna för fortsatt tillväxt i sydvästra Europa med nytt ledarskap och utökad säljorganisation i dotterbolaget JLT France

JLT lägger grunden för expansion på den betydande franska marknaden samt vidare ut i närliggande länder i linje med företagets tillväxtstrategi



Växjö, Sverige, 1:a oktober 2024 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, annonserar idag att Pierre d’Autryve, i rollen som Business Unit Director, tar över ansvaret för utvecklingen av JLT Mobile Computers France SAS:s försäljning och verksamhet när tidigare VD:n, Philippe Briantais nu väljer att gå i pension.

Med över 20 års erfarenhet av att driva företag och försäljning inom IT-sektorn tar Pierre d’Autryve över ansvaret för att utveckla JLT France

Pierre d’Autryve har 20 års erfarenhet inom både teknik och försäljning och har därigenom en djup teknisk förståelse, särskilt för tillämpningar inom industrisektorn. Med en ingenjörsexamen inom IT och en magisterexamen i försäljning och marknadsföring har Pierre framgångsrikt slagit samman teknisk expertis med entreprenörskompetens för att möta kundernas behov på konkurrenskraftiga och snabbt föränderliga marknader.

Sedan 2022 har Pierre haft rollen som Sales Director för JLT France och tar idag steget vidare som Business Unit Director med ansvar för hela den franska verksamheten när tidigare VD, Philippe Briantais, går i pension. Pierre delar JLT:s strävan att alltid leverera högkvalitativa, pålitliga produkter för kunder som är verksamma i påfrestande miljöer. Vidare är Pierre dedikerad att erbjuda hållbara lösningar anpassade till hållbarhetsmål och tillhandahålla utmärkt service till kunderna. Under våren rekryterades dessutom ytterligare en säljare, Maxime Angeli, till det franska dotterbolaget. Maxime har studerat ingenjörsvetenskap och har 20 års erfarenhet som säljare inom olika tekniksektorer.

”Som ny Sales Director för JLT:s franska affärsenhet är jag angelägen om att utöka företagets verksamhet. Mitt mål är att etablera JLT som en nyckelspelare i sydvästra Europa, driva tillväxt, stärka vår position i hela regionen och ta en ledande roll på marknaden för robusta datorer samtidigt som företagets kärnvärden: kvalitet, pålitlighet och kundnöjdhet bibehålls. Jag är tacksam för Philippe Briantais vägledning och förtroende under denna övergång,” säger Pierre d’Autryve, tillträdande Business Unit Director JLT France.

Förstärkt säljorganisation lägger grunden för fortsatt expansion i Frankrike och närliggande marknader

Med ett helägt säljkontor och förstärkt säljorganisation i Frankrike kommer JLT:s förmåga att betjäna sina franska kunder och partners att stärkas avsevärt, samtidigt skapas förutsättningar för ytterligare expansion i närliggande länder, vilket är i linje med JLT:s långsiktiga tillväxtstrategi.

”Jag vill rikta ett stort tack till Philippe för många års givande samarbete tillsammans. Under sin tid som VD har Philippe tillsammans med JLT:s tidigare säljansvarige för Frankrike gjort ett fantastiskt jobb med att etablera JLT i Frankrike, bygga starka relationer med kunder och Partners och utveckla försäljningen med mycket goda resultat. Philippe har rekryterat och byggt upp en stabil organisation som kommer ta verksamheten vidare nu när han drar sig tillbaka,” säger Per Holmberg, VD JLT Mobile Computers Group. ”Jag har fullt förtroende för den nya organisationen i Frankrike och är mycket förväntansfull över att se vad Pierre och teamet lyckas åstadkomma framöver.”

Philippe Briantais lämnar JLT France med stor tilltro till verksamhetens fortsatta utveckling

Philippe Briantais som idag lämnar JLT France för att gå i pension har lång erfarenhet från branschen. 2013 grundade han ID Work som sedan förvärvades av JLT i januari 2022. Genom ID Work har Philippe med stor framgång etablerat JLT på den franska marknaden genom att bygga upp ett nationellt nätverk utav systemintegratörer och återförsäljare som har drivit försäljningen. Den franska marknaden har genom åren vuxit till att idag vara en utav JLT:s största och mest betydelsefulla marknader i Europa.

”Efter elva år av intensivt och passionerat samarbete med det fantastiska teamet på JLT är det dags för mig att lämna över facklan. Teamet är fyllt av energi och ambition, är redo att vidareutveckla JLT:s varumärke på de marknaderna i sydvästra Europa och de har mitt fulla förtroende. Som aktieägare kommer jag givetvis att fortsätta följa JLT:s utveckling,” säger Philippe Briantais, avgående VD JLT France.

Briantais säger vidare: ”Jag vill uttrycka all min tacksamhet till våra Partners, integratörer och slutkunder som under åren har gett oss sitt förtroende. De har bidragit till att göra JLT till ett välkänt och respekterat varumärke. För min del väntar nya spännande äventyr, jag går in i detta nya stadium av livet med entusiasm – redo att njuta av varje ögonblick. Ett stort tack till alla jag har haft äran att jobba med under åren!”

Lagerverksamheter och livsmedelslogistik i fokus på den franska marknaden

På den franska marknaden fokuserar JLT främst på lagerverksamhet och livsmedelslogistik vilket är i linje med företagets kärnkompetens och produktutbud. JLT:s datorer finns idag installerade i flera olika typer av lagerfordon runt om i landet, bland de största kunderna finns bland annat sju stora distributionscenter som servar en utav Frankrikes största matvarukedjor.

För mer information om JLT Mobile Computers och dess datorprodukter, tjänster och lösningar, besök www.jltmobile.com.

Förfrågningar Press Certified Adviser JLT Mobile Computers Group pr@jltmobile.com Eminova Fondkommission AB Per Holmberg, VD Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +46 70 361 3934 adviser@eminova.se per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com www.eminova.se

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Närmare 30 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige, Frankrike och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök jltmobile.com.

Bilaga