Fratrædelse af bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget Jakob Have har pr. dags dato meddelt bestyrelsen, at han ønsker at trække sig fra sit hverv for at kunne fokusere 100% på sin aktiefond Nordic Compound Invest.

Jakob Have udtaler: ”Jeg har været med på SIG rejsen fra 2019, hvor vi skulle lave en turn around i det gamle DLH som kulminerede med, at vi frasolgte vores trævaregrossist aktivitet – og sidenhen med stor succes har formået at skabe en ny lønsom aktivitet i SIG. I takt med at min egen fond er vækstet, så er tidspresset også steget og da SIG har en stærk balance og flot performance, har jeg derfor valgt at meddele bestyrelsen, at jeg godt vil trække mig og fokusere på min egen fond”.

Bestyrelsesformand Søren Dal Thomsen udtaler: ”Jeg takker mange gange for Jakobs store bidrag til SIGs udvikling. Jakob har haft en stor værdi for SIG, både i deres transformation fra DLH til det SIG som vi kender i dag, og så har han også bidraget med meget værdi til vores mange investeringer”.





