Valour, filiale de DeFi Technologies, lance l’ETP Ethereum Physical Staking adossé à des actifs pour les investisseurs professionnels à la Bourse de Londres

: l’ETP offre une exposition à l’Ethereum adossée à des actifs et sans effet de levier, les actifs sous-jacents étant conservés en stockage à froid par des dépositaires réglementés, ce qui permet de garantir un investissement sécurisé pour les investisseurs institutionnels. Pionnier de l’intégration de la finance traditionnelle et de la DeFi : ce lancement met en évidence le rôle que joue Valour dans la réduction du fossé qui sépare la finance traditionnelle des actifs numériques, en permettant aux investisseurs professionnels de participer à l’espace croissant de la DeFi par le biais de produits financiers réglementés.



TORONTO, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF), une société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (DeFi). (« DeFi »), est ravie d’annoncer l’introduction par sa filiale, Valour Inc., et Valour Digital Securities Limited (ensemble, « Valour »), un émetteur de premier plan de produits indiciels cotés (« ETP »), de ses ETP Ethereum révolutionnaires adossés à des actifs, également connus sous le nom de titres de créance indiciels cotés (« ETN ») à la Bourse de Londres (la « LSE »).

L’ETP Ethereum Physical Staking de Valour (code : 1VET, ISIN : GB00BRBMZ190) est un produit d’investissement passif, sans effet de levier et entièrement adossé qui offre une exposition directe à l’Ethereum (« ETH » ) en tant qu’actif cryptographique sous-jacent. L’ETP est sécurisé par la cryptomonnaie respective conservée en stockage à froid par des dépositaires de cryptomonnaies réglementés.

« Nous sommes ravis de présenter notre ETP Ethereum Staking innovant et physiquement adossé à la Bourse de Londres, car il marque une étape importante pour Valour et le marché britannique. Ce produit fournit aux investisseurs professionnels un accès sécurisé et réglementé à l’Ethereum et leur offre l’avantage unique de bénéficier de récompenses de jalonnement, maximisant ainsi les rendements potentiels. Notre ETP Ethereum Staking illustre l’engagement de Valour à proposer des produits financiers de pointe qui assurent la convergence entre la finance traditionnelle et le monde des actifs numériques, ce qui permet aux investisseurs institutionnels et professionnels du Royaume-Uni de gagner en visibilité grâce à leurs comptes d’investissement traditionnels », a déclaré Olivier Roussy Newton, PDG de DeFi Technologies.

Elaine Buehler, responsable produit chez Valour, ajoute : « Ce produit représente une étape cruciale dans la création d’une connexion entre la finance traditionnelle et les actifs numériques. En offrant les avantages du jalonnement via un produit indiciel coté, nous simplifions l’accès à l’Ethereum pour les investisseurs institutionnels, ce qui leur permet de participer à l’espace croissant de la finance décentralisée sans avoir à affronter les obstacles techniques associés. »

Le prospectus de Valour a reçu l’approbation de la Financial Conduct Authority (la « FCA » ) et de la Bourse de Londres (la « LSE » ). Au début de cette année, la FCA a annoncé qu’elle ne s’opposerait pas aux demandes des institutions financières souhaitant coter des ETP destinés aux investisseurs professionnels. La LSE a déclaré qu’elle commencerait à accepter les demandes de produits Bitcoin (« BTC » ) et ETH au second trimestre 2024. Toutefois, la FCA a stipulé que ces ETP basés à Londres seraient uniquement réservés aux investisseurs professionnels.

Ce lancement suit les directives de la LSE autorisant l’admission de certains ETP cryptographiques qui répondent à des critères spécifiques, notamment le fait de bénéficier d’un adossement physique, de disposer de sources de prix fiables, et d’être des dépositaires réglementés dans des juridictions approuvées.

Caractéristiques de l’ETP Valour Ethereum Physical Staking :

Coté à la LSE, il offre l’avantage unique de permettre de bénéficier de récompenses de jalonnement.

Exposition physique sans effet de levier à l’ETH.

Les actifs cryptographiques sous-jacents sont conservés en stockage à froid par des dépositaires réglementés.

Le trading est uniquement réservé aux investisseurs professionnels et institutionnels.

Frais de gestion compétitifs.



Avec un rendement fixe, aucune expiration définie et des frais de gestion limités à 1,49 %, les investisseurs peuvent obtenir des rendements passifs tout en évitant les complexités techniques du jalonnement. En investissant dans l’ETP Valour Ethereum Physical Staking, les investisseurs contribuent aussi de manière active à l’évolution du paysage de la DeFi. Des fonctionnalités de sécurité améliorées, telles que la réduction des assurances et une garantie complète, offrent aux investisseurs une transparence et une protection supplémentaires.

Le jalonnement cryptographique est un élément fondamental de la dynamique de la blockchain, car il permet aux participants de s’engager dans la gouvernance et le consensus des blockchains Proof of Stake (PoS) tout en gagnant des récompenses pour leurs contributions. Contrairement aux systèmes Proof-of-Work, les réseaux PoS s’appuient sur des validateurs qui donnent des actifs en garantie afin de valider et de créer de nouveaux blocs.

En s’associant à des entités institutionnelles telles que Copper Markets (Switzerland) AG, pour la garde, et Blockdaemon, pilier du secteur, pour les services de jalonnement, Valour offre un environnement de jalonnement non dépositaire et systématiquement garanti.

Cette approbation obtenue au Royaume-Uni intervient après que les États-Unis ont donné leur feu vert aux fonds indiciels cotés Bitcoin spot, une évolution qui s’appuie sur plusieurs années de produits similaires négociés dans divers pays européens. À compter d’aujourd’hui, ces produits sont disponibles à la négociation sur les segments dédiés « Investisseurs professionnels uniquement » de la LSE. Bien que l’accès des investisseurs particuliers reste restreint, la cotation représente une évolution significative pour l’adoption des crypto-monnaies par les institutions au Royaume-Uni.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF) est une société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (DeFi). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir un accès généralisé à l’univers de la finance de demain pour les investisseurs. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et jouissant d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec l’écosystème financier en constante mutation. Suivez DeFi Technologies sur Linkedin et Twitter, et pour obtenir de plus amples détails, consultez https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (ensemble, « Valour ») émettent des produits indiciels cotés (des « ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder de manière simple et sécurisée aux actifs numériques via leur compte bancaire traditionnel. Valour appartient au segment Gestion des actifs de DeFi Technologies, Inc. (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF).

Outre sa nouvelle plateforme d’actifs numériques adossée à des actifs physiques, qui comprend 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking et 1Valour Internet Computer Physical Staking, Valour propose des ETP d’actifs numériques entièrement couverts moyennant des frais de gestion faibles à nuls, ainsi que des cotations de produits sur les bourses, les banques et les plateformes de courtage européennes. La gamme de produits existante de Valour comprend les ETP Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK) Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) et 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip moyennant des frais de gestion peu élevés. Les produits phares de Valour sont le Bitcoin Zero et l’Ethereum Zero, les premiers produits d’investissement passifs entièrement couverts avec le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH) en tant que sous-jacents, qui sont totalement sans frais. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir des mises à jour, consultez : valour.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant la cotation de l’ETP Valour Ethereum Physical Staking à la LSE ; l’environnement réglementaire concernant la croissance et l’adoption de la finance décentralisée et des actifs numériques ; la recherche par la Société et ses filiales d’opportunités commerciales ; et les avantages ou les rendements potentiels de ces opportunités. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs incluent, sans toutefois s’y limiter, l’acceptation par les bourses des produits indiciels cotés de Valour ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des actifs numériques ; les règles et réglementations relatives à la finance décentralisée et aux actifs numériques ; les incertitudes générales en matière commerciale, économique, concurrentielle, politique et sociale. Bien que la société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

