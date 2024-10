L’Association canadienne de dermatologie (ACD) annonce les bénéficiaires de ses Subventions pour structures ombrières de 2025

OTTAWA, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie est fière d’annoncer les bénéficiaires du Programme de subvention de structures ombrières de l’ACD pour 2025. Cette année, ces subventions destinées à aider des écoles publiques, des garderies, des parcs municipaux et des organismes sans but lucratif à créer des environnements à l’abri du soleil au sein de leurs communautés soutiendront six projets exceptionnels à travers le pays.



Les organisations et projets suivants ont été sélectionnés pour l’octroi d’une subvention en 2025 :

University Neighbourhoods Association – Vancouver, Colombie-Britannique

La University Neighbourhoods Association construira une structure ombrière sur les lieux d’une aire de jeux d’eau qui couvrira une superficie d’approximativement 1 500 pieds carrés afin de procurer un espace à l’abri du soleil pour les membres de la communauté et les programmes de plein air. Composée de 6 à 7 poteaux permanents et de trois voiles d’ombrage durables et résistantes aux rayons UV, la structure créera un espace de rassemblement accueillant pour les activités de plein air, les pique-niques et les camps de plus longue durée, renforçant ainsi l’engagement communautaire et le bien-être des résidents.

Ville de Courtenay – Courtenay, Colombie-Britannique

La Ville de Courtenay installera une structure ombrière de type pavillon de 16 x 24 pieds qui fournira une ombre essentielle au parc Woodcote, réduisant ainsi le stress thermique et améliorant la sécurité pour tous les utilisateurs. Cette structure servira également d’espace de rassemblement commun qui favorisera une expérience extérieure plus agréable pour les familles et les visiteurs du parc.

Makoonsag Intergenerational Child Care Inc. – Winnipeg, Manitoba

Le Makoonsag Intergenerational Child Centre installera une structure ombrière en cèdre d’une superficie de 10 x 12 x 14 pieds. Cet espace multifonctionnel accueillera divers types d’événements, dont des rassemblements sociaux, des activités artistiques et des célébrations saisonnières du solstice au bénéfice non seulement des parents et enfants du centre, mais également de l’ensemble de la communauté.

Programmes de soutien au personnel – Borden, Ontario

Les Programmes de soutien au personnel (PSP), qui font partie des Services de bien-être et de moral des Forces canadiennes (SBMFC), construiront une structure ombrière composée de deux voiles d’ombrage triangulaires durables de 12’ x 12’ x 12’ ancrées à cinq poteaux afin de couvrir une superficie de 24 x 24 pieds carrés. Cet espace abritera les activités des enfants, les pauses nutritionnelles, les réunions d’adultes et certains programmes tels que les cours de natation et de sauvetage. On prévoit aussi y tenir des activités de mise en forme pour petits et grands.

École primaire St. Anthony – Pierrefonds, Québec

L’école installera une structure ombrière autoportante en porte-à-faux comportant un auvent pyramidal de 12 pieds x 12 pieds pour offrir aux élèves un espace abrité fort nécessaire dans la cour de récréation. Cet ajout offrira un répit contre les rayons du soleil, créant un espace assis confortable pour les élèves et une zone couverte dont les parents et les résidents pourront profiter pendant les entraînements et les événements.

Municipalité de Kentville – Kentville, Nouvelle-Écosse

La Municipalité de Kentville construira une structure ombrière d’une superficie de 12’ x 12’ x 8’ sur les lieux de son planchodrome afin de procurer une protection solaire essentielle aux utilisateurs. Cet ajout favorisera l’engagement communautaire et une utilisation plus sécuritaire et plus longue de l’installation, tout en réduisant le risque de malaises et de maladies causées par la chaleur et l’exposition aux rayons UV.

Chaque bénéficiaire recevra un montant pouvant atteindre 37 500 dollars en soutien à l’installation de structures ombrières permanentes dans des lieux extérieurs hautement fréquentés, notamment des terrains de jeux, des zones de baignade, des parcs et des espaces de loisirs. La quantité impressionnante de demandes reçues cette année dans le cadre de ce programme met en évidence les besoins considérables de protection solaire qui existent partout au pays.

L’ombre est essentielle à la protection solaire. Lorsqu’elle est associée à d’autres mesures de protection solaire, telles que l’application d’un écran solaire à large spectre et le port de lunettes de soleil et de vêtements de protection, elle peut grandement contribuer à réduire l’exposition au soleil et le risque de développer un cancer de la peau plus tard dans la vie.

« L’ombre est un élément essentiel d’une bonne protection solaire. En investissant dans des structures ombrières, nous aidons les communautés à jouer un rôle de premier plan dans la réduction de l’exposition au soleil des Canadiens et la protection de leur santé, aujourd’hui et pour des générations à venir », souligne le Dr Sunil Kalia, président national du Groupe de travail de l’ACD sur la prudence au soleil. « Nous sommes ravis d’appuyer ces projets et impatients de voir l’impact positif qu’ils auront sur nos espaces publics. »

L’ACD félicite les bénéficiaires et a hâte de voir leurs structures ombrières se concrétiser. Ces projets contribueront de manière substantielle au bien-être général des Canadiens, en leur procurant des environnements à l’abri du soleil pour de nombreuses années.

Pour de plus amples informations sur le Programme de subvention de structures ombrières de l’ACD et pour suivre l’évolution des projets sélectionnés, rendez-vous à l’adresse dermatologie.ca ou suivez l’ACD sur les médias sociaux.

À propos de l’ACD

Fondée en 1925, l’Association canadienne de dermatologie (ACD) est une organisation de membres qui plaide pour les dermatologues du Canada en faisant valoir le rôle essentiel qu’ils jouent dans le système de soins de santé. Représentant la communauté des dermatologues certifiés, nous vouons nos efforts à l’avancement de la science dermatologique, dont la portée couvre plus de 3 000 affections de la peau, des cheveux et des ongles. Notre engagement va au-delà du soutien professionnel; nous protégeons et éduquons également le public par le biais d’initiatives exhaustives d’éducation et de notre programme de reconnaissance des produits.

Pour de plus amples informations sur les initiatives de l’ACD, rendez-vous à l’adresse dermatology.ca et joignez-vous à la conversation sur nos chaînes de médias sociaux.

COORDONNÉES POUR NOUS JOINDRE

Nimmi Lawrence

Gestionnaire, marketing et communications

Association canadienne de dermatologie



Bureau : 613-738-1748, poste 228

Courriel : shade@dermatology.ca

Site Web : dermatology.ca