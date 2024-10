Déclaration du Syndicat des Métallos concernant de nouveaux rôles au sein de la direction du syndicat

TORONTO, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos nomme Kevon Stewart au poste de directeur du district 6 (Ontario et Canada atlantique), à compter d’aujourd’hui, le 1er octobre 2024. Kevon devient le premier directeur de district noir à l’échelle du Canada et des États-Unis, succédant au directeur sortant Myles Sullivan, qui a accepté un nouveau rôle d’adjoint au président international, David McCall, et travaillera au siège international du syndicat, à Pittsburgh. Marty Warren, le directeur national pour le Canada du Syndicat des Métallos, leur a présenté ses félicitations :

« Félicitations à Myles et à Kevon, deux amis et collègues qui me sont très chers, pour leurs nouveaux rôles au sein du syndicat, a déclaré M. Warren.

« Je suis impatient de travailler avec Myles et Kevon dans leurs nouvelles fonctions en vue d’atteindre des buts communs : assurer la croissance de notre grand syndicat et lutter pour l’équité et la justice sociale », a ajouté M. Warren.

« Dans mon nouveau rôle de directeur des Métallos pour l'Ontario et le Canada atlantique, j'ai l'intention de poursuivre le travail de notre syndicat en aidant un plus grand nombre de travailleuses et de travailleurs à obtenir une représentation syndicale avec les Métallos, en négociant de solides conventions collectives à l'avant-garde de l'industrie et en continuant d'être une organisation de premier plan pour les partenariats communautaires », a déclaré Kevon Stewart, le nouveau directeur du district 6. M. Stewart devient directeur du district 6 du Syndicat des Métallos (Ontario et Canada atlantique) après avoir occupé le poste d'adjoint au directeur de ce district, succédant ainsi à Myles Sullivan.

« Je suis honoré de me voir confier de nouvelles responsabilités au sein du bureau international du Syndicat des Métallos et de travailler en étroite collaboration avec le président McCall sur les priorités de notre syndicat, notamment le recrutement de nouveaux membres et le soutien des programmes d'éducation et de formation uniques des Métallos », a déclaré Myles Sullivan, le nouvel assistant du président international Dave McCall. M. Sullivan devient l'adjoint du président international du Syndicat des Métallos après avoir occupé le poste de directeur du district 6.

Les Métallos sont fiers de leur engagement en faveur de la démocratie et de leur processus statutaire unique d'élection de leurs dirigeants, fondé sur le principe « un membre, un vote ». Lorsque des postes sont vacants entre deux mandats, le syndicat nomme des dirigeants intérimaires pour remplir les fonctions jusqu'à la prochaine élection. La prochaine élection des dirigeants du Syndicat des Métallos aura lieu en novembre 2025.

Myles Sullivan

Adjoint au président international du Syndicat des Métallos

Depuis plus d'un quart de siècle, Myles Sullivan est un militant syndical, politique et pour la justice sociale et, par-dessus tout, un fier Métallo. Né et élevé dans la communauté minière aurifère de Kirkland Lake, dans le nord de l'Ontario, il a rejoint les Métallos en 1995 après avoir été embauché par la société minière Falconbridge Ltd. (aujourd'hui Glencore), à Sudbury. Il est rapidement devenu actif au sein du syndicat, assumant des rôles tels que celui de représentant en santé et sécurité et de délégué syndical, avant d'être élu président de la section locale 2020, comptant 350 Métallos.

M. Sullivan a été embauché comme représentant syndical des Métallos à Sudbury en 2007. Au début de son mandat, il a été représentant au service pour la section locale 6500, alors que les membres ont traversé leur grève de 361 jours contre Vale, travaillant avec quelque 3 500 familles solidaires contre le géant minier. Sa participation directe à cette grève historique, qui a duré un an, a été une expérience déterminante dans sa vie et sa carrière.

« La grève a mis en lumière la formidable solidarité et l'esprit combatif de nos membres, qui se sont battus comme des forcenés pour résister à l'agenda destructeur et antisyndical d'une multinationale de grande envergure. Et elle a cristallisé la nécessité pour les Métallos de poursuivre leurs efforts pour construire des alliances communautaires, syndicales et politiques, localement et dans le monde entier », explique M. Sullivan. Il a tiré de nombreux enseignements de cette grève lorsqu'il a négocié d'importantes conventions collectives, en particulier avec des multinationales.

En 2013, M. Sullivan a été nommé coordonnateur régional du Syndicat des Métallos pour le nord-est de l'Ontario et a occupé ce poste pendant six ans avant de déménager à Toronto en tant qu'adjoint du directeur du district 6.

En 2021, il a été élu directeur du district 6 du Syndicat des Métallos (Ontario et Canada atlantique), poste qu'il occupe depuis le 1er mars 2022.

Kevon Stewart

Directeur du district 6

Kevon Stewart est né à St. Thomas, en Jamaïque et a déménagé au Canada avec sa famille à l'âge de sept ans. Il a obtenu son diplôme à l'université York de Toronto, après avoir étudié la kinésiologie et la géographie, avec l'intention d'enseigner et d'ouvrir un centre communautaire.

Au lieu de cela, il a trouvé un emploi d'opérateur de machine chez Samuel Strapping, une aciérie de Scarborough (Ontario), et s’est joint à la section locale 3 des Métallos.

La participation de Kevon à un cours de formation du syndicat a été le point de départ de décennies de militantisme syndical. Portant un grand intérêt à la santé et à la sécurité, il a commencé à former d'autres travailleuses et travailleurs à l'utilisation correcte des ponts roulants et des chariots élévateurs. Cette expérience l'a amené à siéger au comité des griefs de sa section locale, en tant que délégué syndical et vice-président élu de son unité.

Le syndicat a remarqué les compétences en leadership de Kevon et, en 2004, Wayne Fraser, alors directeur du district 6, a commencé à l'encadrer afin qu'il devienne représentant syndical. Kevon a servi les sections locales de Toronto, de la région de Durham et de l'est de l'Ontario, où les membres travaillent dans des secteurs tels que la sidérurgie, la fabrication, l'énergie nucléaire, les services et les soins de santé.

En 2019, Kevon Stewart a accepté le poste de coordonnateur du district 6, supervisant les comités de district, tout en soutenant les cas d'arbitrage et les comités de négociation. Trois ans plus tard, il a assumé des responsabilités supplémentaires à titre d'adjoint au directeur du district 6, devenant ainsi le premier membre noir de la base à occuper un poste de dirigeant du Syndicat des Métallos au Canada.

En tant qu'adjoint au directeur, Kevon a collaboré avec les représentantes et représentants à assurer le service aux membres du syndicat, supervisé les programmes du district et travaillé avec les alliés et les employeurs des Métallos. Il a également participé aux initiatives internationales du syndicat visant à renforcer la solidarité internationale des travailleuses et travailleurs et a commencé à siéger, au nom des Métallos, au Conseil canadien des travailleurs du nucléaire, un organisme qui promeut la connaissance du nucléaire et l'utilisation sécuritaire de l'énergie nucléaire.

Grâce à son militantisme syndical, Kevon a fait le lien entre les droits des travailleuses et des travailleurs et la politique. Il est actuellement vice-président directeur du volet ontarien du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Ontario, le seul parti ouvrier du Canada, cofondé par le Syndicat des Métallos, en 1961.

Au sujet du Syndicat des Métallos :

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

Pour plus d’information :

Marty Warren, directeur national pour le Canada, Syndicat des Métallos, 416 544-5951

Shannon Devine, Communications, Syndicat des Métallos, sdevine@usw.ca, 416 938-4402