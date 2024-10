Technologie verschiebt die Grenzen von Online-Zahlungen im Jahr 2024: MDC prüft biometrische Zahlungen

WATERFORD, Irland, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein neues Phänomen im Jahr 2024 hebt den digitalen Zahlungsverkehr auf die nächste Stufe – die biometrische Verifizierung von Gesicht und Fingerabdruck. Minimum Deposit Casinos (MDC) – ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group – hat im September 2024 beschlossen, diese Technologie zu analysieren und festgestellt, dass sie die Art und Weise, wie Menschen Zahlungen vornehmen, insbesondere in regulierten Online-Casinos verändert.



„Dies ist zweifelsohne ein Erlebnis der nächsten Generation. Mit einem einfachen Blick oder einem Fingerdruck können die Spieler ihre Identität bei Ein- und Auszahlungen leicht überprüfen. Dies erhöht die Bequemlichkeit für die Spieler, da umständliche Schritte und lange Wartezeiten entfallen. Damit werden die Grenzen des Möglichen deutlich verschoben“, so Miranda Raaff, Head of iGaming Information bei MDC.

„Wir haben festgestellt, dass sich die Spieler dazu entschließen, Einlagen von nur 1 USD zu tätigen. Mit der weltweit wachsenden Nachfrage nach schnelleren und sichereren Transaktionen haben sich biometrische Zahlungen zu einem neuen Trend entwickelt, der die Notwendigkeit von Passwörtern und PINs überflüssig macht und einen neuen Standard im globalen Online-Casino-Bereich setzt. Und das zu einem Zeitpunkt, der nicht besser gewählt sein könnte, da Halloween (31. Oktober 2024) vor der Tür steht.“

Schnelligkeit und Bequemlichkeit sind zwar entscheidend, aber die Sicherheit digitaler Zahlungen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das Ökosystem basiert auf hochmodernen Mechanismen, die gewährleisten, dass Finanzdaten nach den höchsten Sicherheitsstandards geschützt werden. Moderne militärische Verschlüsselungsmethoden, Multi-Faktor-Authentifizierung und Blockchain-Technologie sorgen dafür, dass Transaktionen nicht nur schnell, sondern auch sicher vor potenziellen Cyberbedrohungen sind.

„Die Technologie, die dieser Zahlungslösung zugrunde liegt, ist schlichtweg bemerkenswert. Insbesondere fügt die Blockchain eine zusätzliche Schutzschicht hinzu, die es nahezu unmöglich macht, Transaktionen zu verändern oder zu manipulieren. Die Spieler können nun in Sekundenschnelle sichere Transaktionen durchführen, ohne sich an Passwörter erinnern zu müssen. Das ist die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs, und sie spielt sich genau jetzt vor unseren Augen ab“, so Raaff.

Während sich das digitale Zahlungssystem weiter entwickelt, betonte MDC, dass die regulierten Online-Casinos es mit offenen Armen empfangen würden.

Über MDC

MDC, ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group, ist ein globales iGaming-Ressourcenportal, das die vertrauenswürdigsten und am besten regulierten Online-Casinos bewertet und den Spielern empfiehlt. MDC analysiert jeden Aspekt der Online-Casinos, von der Überprüfung der Glücksspiellizenzen bis hin zu Sicherheit, Tools für verantwortungsbewusstes Spielen und faire Spielpraktiken, bevor wir sie den Spielern empfehlen.

Kontakt-E-Mail: miranda@onetwentygroup.com