Le CN publie son Plan d’exploitation hivernale 2024-2025

MONTRÉAL, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a publié son Plan d'exploitation hivernale 2024-2025.



« Au CN, nous savons très bien que l'hiver apporte des défis opérationnels uniques. Notre Plan d’exploitation hivernale tient compte des apprentissages et des commentaires de nos cheminots, de nos clients, de nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement et de nos intervenants. Cette approche collaborative nous permet de mettre en place des solutions proactives à travers le réseau au moment où nous prenons le virage opérationnel pour l’exploitation hivernale. Le fait que ce travail soit fait en avance nous permet de continuer à fournir un service sécuritaire et fiable à nos clients, à nos chaînes d'approvisionnement et à l'économie nord-américaine.

— Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



Points saillants du Plan d’exploitation hivernale 2024-2025 :

Mise en valeur de la technologie: Cette année, le CN déploie sa technologie de quatrième génération du programme d’inspection autonome de la voie (ATIP), qui utilise un géoradar pour évaluer en détail l'état du ballast et de la plateforme, ce qui permet d'effectuer des réparations rapides.

Cette année, le CN déploie sa technologie de quatrième génération du programme d’inspection autonome de la voie (ATIP), qui utilise un géoradar pour évaluer en détail l'état du ballast et de la plateforme, ce qui permet d'effectuer des réparations rapides. Amélioration de la fiabilité du réseau : En 2024, le CN a investi plus de 1 M$ pour remettre en état 20 de ses wagons à freinage réparti, en remplaçant les compresseurs d’air et d’autres composants importants afin d’assurer leur fiabilité. Le CN a consacré 61,6 millions de dollars à son programme de wagons à freinage réparti depuis 2009. Il les déploie de façon stratégique pendant les mois les plus froids afin de réduire la nécessité de raccourcir les trains, ce qui améliore la fiabilité du service et protège la capacité.

En 2024, le CN a investi plus de 1 M$ pour remettre en état 20 de ses wagons à freinage réparti, en remplaçant les compresseurs d’air et d’autres composants importants afin d’assurer leur fiabilité. Le CN a consacré 61,6 millions de dollars à son programme de wagons à freinage réparti depuis 2009. Il les déploie de façon stratégique pendant les mois les plus froids afin de réduire la nécessité de raccourcir les trains, ce qui améliore la fiabilité du service et protège la capacité. Préparation aux interventions : Le CN maintient une réserve stratégique de locomotives dans ses corridors critiques afin de limiter les retards causés par les conditions météorologiques et il déploie des génératrices d’appoint à travers le réseau, ce qui permet aux activités de se poursuivre même en cas de pannes localisées ou généralisées.

Le CN maintient une réserve stratégique de locomotives dans ses corridors critiques afin de limiter les retards causés par les conditions météorologiques et il déploie des génératrices d’appoint à travers le réseau, ce qui permet aux activités de se poursuivre même en cas de pannes localisées ou généralisées. Personnel : Entre avril 2023 et mai 2024, le nombre de membres du personnel d’exploitation disponible du CN a augmenté de 9 %.

Pour plus de renseignements au sujet du Plan d’exploitation hivernale du CN, veuillez télécharger la version complète du plan en cliquant ici.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

