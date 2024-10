EssilorLuxottica complete l’acquisizione di

una quota di maggioranza in Heidelberg Engineering

Parigi, Francia e Heidelberg, Germania (2 ottobre 2024 – ore 7:00) – EssilorLuxottica, leader globale nel settore dell'ottica, ha completato l'acquisizione precedentemente annunciata di una partecipazione dell'80% di Heidelberg Engineering, azienda tedesca specializzata in soluzioni diagnostiche, tecnologie chirurgiche digitali e soluzioni IT per l'oftalmologia clinica.

L’operazione è stata autorizzata dalle autorità antitrust competenti.

Allegato