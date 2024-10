NOUVELLE MARQUE B.IG - Bouygues Telecom lance une offensive sur le marché Grand Public, confirme ses objectifs 2024 et renouvelle son objectif de Free Cash-Flow 2026

NOUVELLE MARQUE B.IG

Bouygues Telecom lance une offensive sur le marché Grand Public, confirme ses objectifs 2024 et renouvelle son objectif de Free Cash-Flow1 2026

Paris, le 2 octobre 2024 - Bouygues Telecom lance le 7 octobre une nouvelle marque B.IG et une offre inédite destinée aux familles.

Dans un contexte d’inflation, les comportements des clients ont évolué en raison des tensions sur le pouvoir d’achat. La connectivité reste un service essentiel auquel les clients ne souhaitent pas renoncer mais ils effectuent des arbitrages pour optimiser leur facture.

Le marché Mobile Grand Public est en mutation en 2024, avec un ralentissement de la croissance en volume et une tension concurrentielle qui s’est accrue depuis le 2e trimestre, en particulier sur les offres sans engagement sur le web.

Bouygues Telecom a développé et renforcé ses atouts au cours des dernières années, grâce à une politique d’investissements soutenus :

Excellence de la connectivité Fixe (n°1 Wifi et Fixe nPerf ) et Mobile (n°2 enquête ARCEP depuis 10 ans, n°1 en 2023 sur la qualité de l’internet mobile en zone dense)

Puissance du portefeuille de marques et canaux (Bouygues Telecom, B.IG, B&YOU, NRJ Mobile, Auchan Télécom, Cdiscount Mobile, Prompto, …)

Qualité de l’accompagnement client

Couverture Fibre très en avance par rapport aux objectifs (FTTH avec environ 37 M de prises attendues fin 2024 et FTTO avec un réseau de 27 000 km de fibres)

Dans ce contexte et en s’appuyant sur ses atouts, Bouygues Telecom initie aujourd’hui une nouvelle stratégie de conquête et de fidélisation sur le marché Grand Public :

Cette stratégie met le Fixe au cœur de la croissance

Elle s’adresse au Foyer dans sa globalité

Elle répond à la sensibilité accrue des Clients en termes de pouvoir d’achat au travers de prix pérennes et compétitifs

Elle propose des offres groupées attractives incluant une box et plusieurs lignes Mobile afin de favoriser les foyers multi-lignes

Cette nouvelle stratégie marketing permettra une croissance rentable dans un marché agité.

Bouygues Telecom confirme ses objectifs 2024 et son objectif de FCF avant BFR d’environ 600 M€1 en 2026 présenté lors du Capital Markets Day de janvier 2021 (CMD). Il prévoit pour les prochaines années :

Un chiffre d’affaires Services et un EBITDAaL 2026 en croissance modeste 2 par rapport à 2023 et inférieurs aux chiffres présentés lors du CMD, conséquence notamment d’une baisse attendue de l’ABPU Mobile et de l’impact en 2025 de la fin des couvertures sur les prix de l’énergie prises en 2020 et 2021 3 ;

par rapport à 2023 et inférieurs aux chiffres présentés lors du CMD, conséquence notamment d’une baisse attendue de l’ABPU Mobile et de l’impact en 2025 de la fin des couvertures sur les prix de l’énergie prises en 2020 et 2021 ; La poursuite des travaux de maîtrise des coûts et d’efficacité opérationnelle (industrialisation des process, apports de l’intelligence artificielle, simplification des organisations, arrêt des anciennes technologies) ;

Une réduction des besoins d’investissement à partir de 2025 par rapport à la trajectoire présentée lors du CMD, grâce à l’avance prise par rapport aux objectifs en termes de couverture et de qualité délivrée, et à la progression moins rapide des usages data Mobile sur le marché français.





Bouygues Telecom est confiant dans sa capacité à générer un cash-flow significatif de manière durable, et confirme ses objectifs pour l’exercice 20244 et son objectif de FCF avant BFR d’environ 600 M€5 en 2026.

1 Free cash-flow après impôts et frais financiers et avant BFR, hors impacts d’éventuelles modifications de la fiscalité, à périmètre constant

2 A périmètre constant

3 Bouygues Telecom dispose d’une couverture sur les prix de l’énergie jusqu’à fin 2024

4 Chiffre d’affaires facturé aux Clients en croissance par rapport à 2023, EBITDAaL supérieur à 2 Md€, investissements d’exploitation bruts d’environ 1,5 Md€ hors fréquences

5 Free cash-flow après impôts et frais financiers et avant BFR, hors impacts d’éventuelles modifications de la fiscalité, à périmètre constant

