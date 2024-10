IBA et l'Institut Jules Bordet piloteront le projet IHI Accelerate.EU pour créer une chaîne de valeur complète pour l'Astate-211

Une initiative de 16 millions d'euros pour établir l'autonomie stratégique de l'UE en matière de thérapies alpha contre le cancer



Louvain-la-Neuve, Belgique, 3 octobre 2024 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules et le premier fournisseur mondial de solutions de production de radiopharmaceutiques, annonce aujourd’hui que la Commission européenne a approuvé le financement du projet Accelerate.EU lancé le 1er octobre 2024. Le rôle de premier plan d’IBA dans ce nouveau projet confirme sa position de leader du marché dans le soutien à la production de nouvelles thérapies alpha ciblées contre le cancer.

En tant que leader industriel d’Accelerate.EU, IBA facilitera le développement d'un réseau de production pour permettre un meilleur accès aux thérapies alpha ciblées dans toute l'UE grâce à une contribution en nature consistant au développement d'un nouveau cyclotron accélérant des particules alpha. IBA travaille sur ce projet en étroite collaboration avec l'Institut Jules Bordet qui assure, pour sa part, la coordination des partenaires académiques et cliniques.

Accelerate.EU est une initiative novatrice d’une valeur de 16 millions d'euros et a été lancé avec l'objectif ambitieux d'établir une autonomie résiliente et stratégique dans le domaine des thérapies alpha dans l’Union Européenne.

Ce projet quinquennal vise à améliorer l'accès des patients aux traitements oncologiques de pointe en créant une chaîne de valeur complète pour la production et l'application clinique de l’isotope émetteur alpha Astate-211 (211At).

L’initiative a obtenu un financement de 8 millions d'euros de la Commission européenne dans le cadre de l'Initiative pour une santé innovante (IHI), assorti d'une contribution en nature équivalente de la part des partenaires industriels. Elle réunit 17 institutions et entreprises européennes majeures dans neuf pays, afin d’allier l'expertise universitaire à l'innovation industrielle.

Accelerate.EU est destiné à transformer le paysage des soins oncologiques en favorisant le développement de nouvelles solutions radiothérapeutiques pour répondre à des besoins cliniques. Au cœur de cette initiative se trouve l’211At, un radioisotope émetteur de particules alpha très prometteur qui a le potentiel de traiter des cancers agressifs tels que le cancer du sein triple négatif, le cancer du pancréas et le glioblastome. Le projet se concentrera sur le développement et l'expérimentation de nouveaux agents thérapeutiques, en assurant une infrastructure solide et durable pour la production et le traitement d’211At.

« En intégrant l'ensemble de la chaîne de valeur – des essais cliniques au traitement du patient - Accelerate.EU vise à rationaliser l'approvisionnement en 211At dans toute l'Europe, en veillant à ce que les patients aient un accès rapide à ce traitement innovant. Le projet explorera également les approches co-cliniques, où les études cliniques sont menées en parallèle avec les études précliniques, améliorant ainsi la capacité à identifier les patients qui sont les plus susceptibles de bénéficier de la thérapie 211At. Le projet Accelerate.EU est une avancée significative dans la recherche sur le cancer », a déclaré le professeur Hugo Levillain, PhD , coordinateur principal à l'Institut Jules Bordet.

« En tant que leader mondial dans le domaine des accélérateurs de particules, IBA est fière d'apporter son expertise et sa technologie de pointe à ce projet transformateur. Accelerate.EU offre une opportunité unique de repousser les limites du traitement du cancer en développant le théranostique 211At et en accélérant la production et le développement clinique. Avec l’aide du financement de l'UE, nous équiperons nos partenaires de solutions de production de pointe, offrant ainsi de l'espoir aux patients pour qui les options de traitement sont très limitées. Nous sommes honorés que notre technologie joue un rôle aussi important pour répondre à la demande mondiale de produits radiopharmaceutiques », a déclaré Charles Kumps, président d'IBA RadioPharma Solutions.

À propos d'Accelerate.EU

Accelerate.EU est soutenu par l’initiative conjointe Innovative Health Initiative (IHI JU) dans le cadre de la convention de subvention n° [10173001]. L’IHI JU reçoit le soutien du programme de recherche et d’innovation Horizon Europe de l’Union européenne ainsi que de COCIR.

L’objectif d’Accelerate.EU est de mettre en place une chaîne d’approvisionnement stable et fiable à travers l’Europe pour l'Astate-211, afin de garantir une disponibilité et un accès accrus à ce traitement prometteur. Le projet vise également à développer un cyclotron de pointe, permettant ainsi le déploiement d’une chaîne d’approvisionnement pour la production de l'211At destinée aux hôpitaux.

Au fur et à mesure de l’avancement du projet, Accelerate.EU continuera à produire du contenu éducatif et des formations complètes pour soutenir le déploiement de ces solutions innovantes, assurant ainsi une diffusion et un impact à long terme des connaissances à travers l’Europe.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA est également un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde. La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

