ALSTOM SA: Alstom reçoit de la compagnie Proxima une commande de 12 trains à très grande vitesse Avelia Horizon, incluant 15 ans de maintenance

Alstom reçoit de la compagnie Proxima une commande de 12 trains à très grande vitesse Avelia Horizon, incluant 15 ans de maintenance

Proxima, première compagnie indépendante à se lancer sur le marché de la grande vitesse en France, a signé la commande ferme de 12 trains à très grande vitesse Avelia Horizon d’Alstom.

Cette commande inclut 15 années de maintenance dans un atelier conçu et construit par Liséa et situé à Marcheprime, à proximité de Bordeaux.

3 octobre 2024 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, va livrer à Proxima 12 trains à très grande vitesse Avelia Horizon et assurer 15 années de maintenance sur les lignes de la façade Atlantique. Cette commande représente un montant total de près de 850 millions d’euros1. Les premières livraisons sont attendues en 2028.

Bénéficiant de plus de 40 ans d’expérience dans la grande vitesse en service commercial, le train à très grande vitesse Avelia Horizon d’Alstom est la dernière génération de train à deux niveaux capable de circuler à des vitesses supérieures à 300 km/h. Il offre une grande flexibilité opérationnelle et garantit des niveaux de sécurité et d’expérience passager élevés. Il se compose de deux motrices innovantes de longueur réduite, alliant haute performance et compacité, et de voitures articulées à deux étages.

Avelia Horizon permet de diminuer les coûts d’exploitation. En effet, le train possède un nombre réduit de bogies, qui représentent 30% du coût de la maintenance préventive. Avec la plus grande capacité en sièges sur le marché, Avelia Horizon offre un très haut niveau de service et de confort et, par conséquent, réduit considérablement les coûts d’exploitation par siège.

Un partenaire de choix

Proxima, dont le lancement a été annoncé en juin 2024, est porté par deux références dans le monde ferroviaire : Rachel Picard et Tim Jackson. Il est soutenu et financé intégralement par Antin Infrastructure Partners, appuyé par un consortium de banques françaises et internationales de premier rang. Ses trains à très grande vitesse desserviraient Bordeaux, Nantes, Rennes, Angers et Paris pour des trajets de 2 heures ou moins.

Un produit conçu et fabriqué en France

10 des 16 sites français d’Alstom seront impliqués dans ce projet :

Belfort, pour les motrices ;

La Rochelle, pour les voitures passagers et la gestion du projet ;

Villeurbanne, pour le système informatique de contrôle-commande, le système d’information voyageurs et les équipements embarqués ;

Ornans, pour les moteurs ;

Le Creusot, pour les bogies ;

Tarbes, pour la traction et les armoires électriques ;

EDC Toulouse, pour les circuits électriques ;

Petit-Quevilly, pour les transformateurs ;

Saint-Ouen, pour le design et la signalisation ;

et Valenciennes (CDS Interiors), pour les intérieurs.

Alstom™, Avelia™ et Avelia™ Horizon™ sont des marques protégées du groupe Alstom

1 Contrat enregistré au deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2024/25 d’Alstom





À propos d’Alstom



Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 64 pays et fort de plus de 84 700 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2024.

Ses quelque 12 000 employés en France sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Environ 30 000 emplois sont générés en France auprès de ses 4 500 fournisseurs français.

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d’informations. Contacts Presse



Alstom :

Philippe MOLITOR – Tél. + 33 (0)7 76 00 97 79

philippe.molitor@alstomgroup.com







Proxima :

presse@proximatrain.fr







Relations investisseurs Alstom :

Martin VAUJOUR – Tél.: +33 (0)6 88 40 17 57

martin.vaujour@alstomgroup.com







Estelle MATURELL ANDINO – Tél.: +33 (0)6 71 37 47 56

estelle.maturell@alstomgroup.com

Pièce jointe