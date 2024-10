KLM annonce un ensemble de mesures visant à améliorer ses performances opérationnelles et financières

Paris, le 3 octobre 2024

KLM annonce un ensemble de mesures visant à améliorer sa performance opérationnelle et financière

Plus tôt cette année, le Groupe Air France-KLM a annoncé que des mesures seraient mises en œuvre au sein de KLM afin d'améliorer structurellement la performance opérationnelle et financière de la compagnie.

Ces mesures s’avèrent nécessaires pour faire face à l'augmentation des coûts de KLM et pour garantir la capacité d'Air France-KLM à atteindre ses objectifs de rentabilité à moyen terme.

KLM a présenté aujourd'hui les principaux axes de travail identifiés, qui comprennent notamment une augmentation de la productivité, des mesures de réduction des coûts - notamment par le biais d'une simplification de l'organisation, et le report de tous les investissements non essentiels.

Parallèlement, KLM explorera de nouvelles sources de revenus et cherchera à générer davantage de synergies.

KLM s'attend à ce que ces mesures se traduisent à court terme par une amélioration de son résultat d'exploitation de 450 millions d'euros.

Plus d’informations sur ces mesures ici.

Relations Investisseurs

Michiel Klinkers Marouane Mami

michiel.klinkers@airfranceklm.com marouane.mami@airfranceklm.com

Website: www.airfranceklm.com

Pièce jointe