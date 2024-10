LEHDISTÖTIEDOTE HONKARAKENNE OYJ

3.10. KLO 10.00

Oulun Asuntomessuille rakentuva Honka Kömmeli on paluu juurille





Kesän 2025 Asuntomessuille valmistuva hirsikoti on moderni tulkinta rannikkoseudun perinteisestä arkkitehtuurista ja klassisesta punamultaväristä. Vähäeleinen julkisivu kätkee sisäänsä juurevan ja elämyksellisen kodin, joka pysäyttää ajan ja tarjoaa asuntomessujen ikimuistoisimman saunaelämyksen.

Honka Kömmeli on ensirakentajille Emmalle ja Lassille yksilöllisesti suunniteltu hirsikoti, jossa mänty on voimallisesti läsnä rakennuksen lisäksi myös kiintokalusteissa ja sisustuksessa. Kodin luonnollisten materiaalivalintojen lisäksi sen perinteistä ammentavat tilalliset ja esteettiset ratkaisut luovat Kömmeliin rauhoittavan tunnelman. Tämä maagisen männyn koti on paikka pysähtymiselle.





Oulusta kotoisin olevan arkkitehti Juho Lonkilan suunnitteleman Honka Kömmelin viehättävä kuriositeetti on ikivanhasta suomalaisesta parvisaunasta inspiraationsa saanut sauna, joka kuljettaa saunojan entisaikojen kiireettömään peseytymishetkeen.

”Halusin suunnitella Kömmelin saunahetkiin arkista seremoniallisuutta, joka on inspiroitunut suomalaisesta perinnesaunakulttuurista. Lauteen alle suunnittelin tunnelmallisen peseytymistilan, jossa peseydytään istualtaan. Myös reitti saunaan on pohdittu saunaelämystä voimistavaksi”, kertoo suomalaisesta saunasta väitöskirjaa parhaillaan kirjoittava Lonkila.

Kodin punainen väri oli ensirakentajille Emmalle ja Lassille ilmeinen valinta, sillä heille molemmille punainen herättää rakkaita muistoja kotiinpaluusta. Myös Kömmeli-sanan juuret ovat perinteessä: Emman lapsuudenkodin piharakennusta, jossa sijaitsee myös sauna, on kutsuttu kömmeliksi. Se on vanha suomalainen sana, jolla on viitattu pieneen rakennukseen kuten pihasaunaan.





Honka Kömmelissä syntyy ainutlaatuinen, aito luontoyhteys

Honka Kömmelin materiaalivalinnoissa on suosittu mäntyä. Rakennuksen lisäksi myös sen ulkoseinät, kiintokalusteet ja osa huonekaluista on valmistettu männystä. Luonnollinen materiaali luo Honka Kömmeliin juurevan ja rauhoittavan tunnelman.

”Luonnolliset materiaalit kuten aito massiivipuu synnyttävät vastaavanlaisen luontoyhteyden kuin metsässä oleskelu. Useat tutkimukset tukevat tätä. Honka Kömmelissä luontoyhteys on voimakas, sillä puu korostuu sekä rakennuksessa että sisustuksessa. Pohjoisella pallonpuoliskolla kodin luontoyhteydellä on erityinen arvo, sillä vietämme jopa 90 % ajastamme sisätiloissa”, kertoo Hongan tuotejohtaja Eino Hekali.

Hirsirakennuksilla on tutkitusti mielen hyvinvointia lisäävien vaikutusten lisäksi myös muita terveyttä edistäviä vaikutuksia, joiden kehittämisessä Honka on edelläkävijä. Terveellinen talo rakentuu komponenteista, joista lähtee huoneilmaan mahdollisimman vähän synteettisiä aineita. Honka on oman tuotekehityksensä lisäksi kirittänyt myös kumppaneitaan kehittämään vähäpäästöisiä ja M1-luokiteltuja materiaaleja.





Asuntomessukumppanit Fasetti ja Ruukki Construction ekologisuuden etujoukoissa

Honka Kömmelin sisustussuunnittelusta vastaa Aare Visuals. Asuntomessukohteen kumppaneita ovat Fasetti ja Ruukki Construction. Fasetti on suomalainen designtalo, joka myy ja entisöi pohjoismaisen muotoilun klassikoita ja suunnittelee tulevia klassikoita. Honka Kömmelissä nähdään Fasetin valmistamia designkalusteita ja kohteeseen suunniteltuja uniikkeja valaisimia.

Teräkseen pohjautuvia rakentamisen tuotteita valmistava Ruukki Construction toteuttaa SSAB Fossil-free™ -teräksestä valmistetun katon Honka Kömmeliin. Ruukki® Classic Low- Carbon -katto täydentää ekologista ja vähähiilistä Hongan hirsitaloa.

