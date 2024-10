Helexia a mis en service de nouvelles toitures solaires en Roumanie

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce que sa filiale Helexia a investi dans 28 toitures solaires en Roumanie, pour un total de 12,8 mégawatts, qui sont maintenant en service

Les toitures solaires sont situées sur des magasins exploités par Auchan Retail (16 magasins) et Leroy Merlin (12 magasins). Avec une production annuelle estimée de plus de 14 gigawattheures, les toitures solaires couvriront environ 20 à 30 % de la consommation d'énergie de chaque magasin. Auchan Retail et Leroy Merlin économiseront annuellement plus de 8 000 tonnes d'émissions de CO 2 tout en réduisant leurs factures d'énergie.

La capacité installée de 12,8 mégawatts s'étend sur plus de 63 000 mètres carrés, soit l'équivalent d'environ 9 terrains de football, sur lesquels 27 000 panneaux photovoltaïques ont été installés.

En Roumanie comme dans ses autres pays d'implantation1, Helexia supervise le développement, la construction et la maintenance des toitures solaires en tant que prestataire de services ou, comme c'est le cas en Roumanie pour Auchan Retail et Leroy Merlin, en tant que propriétaire des toitures solaires.

" C'est un privilège d'étendre notre partenariat avec Leroy Merlin et Auchan Retail. Aujourd'hui, nous inaugurons ces projets et sommes fiers de fournir à nos partenaires de longue date des solutions énergétiques propres et compétitives " déclare Benjamin Simonis, Directeur général du Groupe Helexia.

" Félicitations aux équipes d'Helexia d’avoir mené à bien cette série de projets en Roumanie. Les futurs projets d'Helexia et de Voltalia dans le pays bénéficieront de ce premier succès." commente Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024, 23 octobre 2024 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,1 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,2 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables.

1 Communiqué de presse du 24 juillet 2024

