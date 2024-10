Hepsor alustab Torontos uue Brownville Avenue elamuarendusega

Hepsor, koostöös partneri Elysium Investments’iga, omandas 17 kinnistust koosneva arendusprojekti Kanadas, Torontos, Brownville Avenue-l.

Arendusalale planeeritakse rendikorteritega kõrghoonet, mis aitaks leevendada Toronto üha kasvavat elamispindade puudust. Projekti esimeses faasis muudetakse ala tsoneeringut ning viiakse läbi planeerimistegevused, mis võimaldavad tulevikus elukondliku rendihoone ehitamist. Esimese etapi kestuseks on planeeritud 24-30 kuud.

Kinnistu ja projekti esimese faasi investeeringute koguväärtus ulatub ca 24 miljoni euroni (ca 34 miljonit CAD), millest projekti arendamiseks loodud Brownville Limited Partnership, kus Hepsori osalus on 50%, investeerib omavahenditena ca 5 miljonit eurot (ca 8 miljonit CAD). Lisaks oma vahenditele on Brownville arendusse plaanitud kaasata ka Eesti erakapitaliinvestorite raha.

Brownville Avenue arendus on järjekorras viies analoogne arendus Torontos, millesse Hepsor viimase 18 kuu jooksul on investeerinud. Hepsori elukondliku arenduse portfellis Torontos on tänaseks kokku positsioonid viies erinevas arendusprojektis. Hepsoril on koostöös partneritega Torontos arendamisel kokku ca 3 000 uue rendikorteri planeering.

