 Registrering af kapitalnedsættelse ved nedsættelse af den nominelle værdi og oplysninger om samlet aktiekapital og antal stemmerettigheder

4. oktober 2024

Selskabsmeddelelse nr. 24



Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 19 godkendte den ekstraordinære generalforsamling i Pharma Equity Group A/S den 3. juni 2024 en nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 920.667.494,70 fra nominelt DKK 1.022.963.883,00 til nominelt DKK 102.296.388,30 ved henlæggelse til en særlig reserve i henhold til selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3.







Kapitalnedsættelsen er i dag endeligt registreret hos Erhvervsstyrelsen og gennemført ved en forholdsmæssig nedsættelse af den nominelle værdi af alle selskabets aktier, således at aktiernes nominelle værdi reduceres fra DKK 1,00 til DKK 0,1.



Nasdaq Copenhagen er blevet orienteret om kapitalnedsættelsen, der hurtigst muligt vil blive gennemført i Nasdaq Copenhagens systemer. Pharma Equity Group A/S' opdaterede vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside.

I henhold til kapitalmarkedslovens § 32 meddeler Pharma Equity Group A/S hermed, at aktiekapitalen herefter udgør nominelt DKK 102.296.388,30, svarende til 1.022.963.883 aktier à nominelt DKK 0,1 og i alt 1.022.963.883 stemmerettigheder.











For yderligere information, kontakt venligst:



Thomas Kaas Selsø, adm. direktør i Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 4022 2114



Christian Vinding Thomsen, bestyrelsesformand i Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 2622 7222

Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group er et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagens hovedliste. Selskabets hovedfokus er på at fremme de forskellige lægemiddelkandidater i sit datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S. Med et urokkeligt fokus på Health Care er Pharma Equity Groups primære mål at tilføre betydelig værdi til Reponex Pharmaceuticals' forskellige lægemiddelkandidater.

Selskabet er forpligtet til at yde omfattende support, ressourcer og ekspertise til at drive udviklingen og succesen af disse lægemiddelkandidater. Som strategisk partner arbejder Pharma Equity Group tæt sammen med Reponex Pharmaceuticals og prioriterer fremme af innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger. Først når det fulde potentiale i Reponex Pharmaceuticals er blevet udfoldet, er intentionen om at udforske muligheder for at investere i andre virksomheder. Denne tilgang sikrer et stærkt engagement i de aktuelle medicinske projekter og deres udvikling, samtidig med at den – på længere sigt – forbliver åben for nye strategiske investeringer med henblik på fortsat vækst.

