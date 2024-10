Correction: Årsrapport 2023/24 (nu med XHTML fil som manglede ved første offentliggørelse)

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

Brøndby, 4. oktober 2024

Årsrapport 2023/24



Brøndby IF realiserede i perioden 1. januar 2023 til 30. juni 2024 et resultat før skat på -104,2 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med det seneste resultat interval der blev offentliggjort 30. maj 2024. Selskabets oprindelige resultat interval for det udvidede regnskabsår, meldt ud i selskabsmeddelelse nr. 12/2023, var i niveauet fra -170 mio. kr. til -130 mio. kr.

Bestyrelsen konstaterer, at selskabets resultat på -104,2 mio. kr. for det udvidede regnskabsår har udviklet sig bedre end forventet, men isoleret set er resultatet utilfredsstillende.

Brøndby IF’s strategiske retning er, at klubben hvert år skal spille med om titler og deltage i europæisk ligaspil. Forventningerne til årets resultat er på den baggrund baseret på Brøndby IF’s præstationer i de turneringer selskabet deltager i samt aktivitet på transfermarkedet. Selskabets strategiske fokus afspejles i forventningerne til regnskabsåret 2024/25 og her forventer Brøndby IF at årets resultat før skat vil udgøre et resultat i niveauet -100 mio. kr. til -60 mio. kr., da selskabet fortsat investerer i spillertruppen for at være konkurrencedygtig i toppen af 3F Superligaen, men samtidig ikke lykkedes at kvalificere sig til et europæisk ligaspil. Brøndby IF's resultatforventning er behæftet med usikkerhed.

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31 41 41 85.

