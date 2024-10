Aspo Oyj

Karri Kivi nimitetty Aspo-konsernin kehitysjohtajaksi





Aspon kehitysjohtajaksi (Senior Vice President, Corporate Development) on nimitetty KTM Karri Kivi (s. 1974). Kivi raportoi Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Janssonille ja kuuluu konsernin johtoryhmään.





Karrin vastuualueisiin kuuluvat yhtiön portfoliostrategian kehittäminen, liiketoimintastrategioiden tukeminen ja kehittäminen yhteistyössä konsernin tytäryhtiöiden kanssa sekä konsernin yritysjärjestelyt. Karri aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään joulukuussa 2024.





Karrilla on laaja kokemus investointipankkitoiminnasta Suomessa ja ulkomailla. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Citigroupilla, Carnegiella, Nomura Internationalilla, Lincoln Internationalilla ja PwC:llä, sekä Wärtsilällä johtajana M&A- ja yrityksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.





”Karrilla on relevanttia kokemusta Aspon portfoliovision ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi Aspon tiimiin”, sanoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.





”Aspo on erittäin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa ja sillä on kunnianhimoisia kasvusuunnitelmia kaikissa liiketoiminnoissaan. Odotan innolla tulevaa matkaa yhdessä Aspon tiimin kanssa”, sanoo Karri Kivi.





Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 17 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 800 ammattilaista.