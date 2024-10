Les Hôpitaux Shriners pour enfants Canada accueillent le 36e édition du Shrine Bowl Canada

MONTREAL, 04 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 36e édition du Shrine Bowl du Canada se tiendra le samedi 5 octobre à 13 h au Stade Concordia, 7200 rue Sherbrooke Ouest à Montréal. Chaque année, ce match sensibilise le public à nos patients et aux soins pédiatriques spécialisés que des milliers d'entre eux reçoivent chaque année. Depuis près de 100 ans, les Hôpitaux Shriners pour enfants Canada offrent des soins pédiatriques spécialisés à des milliers d’enfants. Cette année, deux patients ambassadeurs, Finley et Émerick, représenteront fièrement l'hôpital.

Le match opposera les Stingers de l'Université Concordia au Vert et Or de l’Université Sherbrooke. Kevin Regimbald, entraîneur-chef des Vert et Or, et Brad Collinson, entraîneur-chef des Stingers de Concordia, sont prêts pour ce superbe match sportif entre les deux équipes. Cette année, le joueur des Alouettes de Montréal, Kristian Matte, sera l'invité d'honneur. Accompagné des Shriners de Karnak, il co-présidera les cérémonies d'ouverture et de clôture du match.

Finley

Finley, 8 ans, est née avec une scoliose congénitale, des vertèbres manquantes et malformées, ainsi que plusieurs anomalies costales. En plus de ces problèmes de colonne vertébrale, elle fait face à une spina bifida occulta, une hypoglycémie cétonique et de l'asthme sévère. Malgré ces défis, Finley n'a jamais laissé les diagnostics la définir. Depuis l'âge d’un an, elle voyage de Calgary à Montréal pour voir le Dr Ouellet aux Hôpitaux Shriners pour enfants Canada. Grâce aux soins experts qu'elle reçoit, Finley peut profiter de ses activités préférées : natation, vélo, gymnastique et danse. Sa plus grande joie est de montrer que rien ne peut la retenir !

Émerick

Émerick, 8 ans, a été diagnostiqué avec une paralysie cérébrale, ce qui rend difficile ses mouvements. Après avoir attendu pendant trois ans une chirurgie dans un autre établissement, sa famille a trouvé espoir aux Hôpitaux Shriners pour enfants Canada, connus pour leurs soins rapides et excellents. En quelques mois, Émerick a subi une chirurgie révolutionnaire appelée rhizotomie dorsale sélective, qui l'a aidé à gagner en indépendance. Maintenant, il peut donner des coups de pied dans un ballon de soccer, marcher avec des aides spéciales et se tenir debout plus longtemps sans soutien. En seulement six mois, Émerick a fait des progrès incroyables, montrant sa détermination et le formidable soutien qu'il a reçu.

Le public est invité à assister au Shrine Bowl. Les portes du stade ouvriront à 11 h ce samedi 5 octobre. Pour acheter des billets, rendez-vous sur Stingers.ca | Buy Tickets

Si vous ne pouvez pas assister au match mais souhaitez tout de même faire un don pour nos patients, vous pouvez envoyer un virement électronique à moncontribution@shrinenet.org (indiquez votre nom et votre adresse au complet pour recevoir un reçu officiel aux fins de l'impôt).

Laure Moureaux, Conseillère en communication, Hôpital Shriners pour enfants Canada

514-282-7222 / Cell : 514-207-2267, lmoureaux@shrinenet.org

Chloe Ricciardi, Relations publiques, Université Concordia

514-796-7969, chloe.ricciardi@concordia.ca