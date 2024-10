BOLLORÉ



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 4 octobre 2024

PRÉCISIONS SUR LES PROJETS DE FUSIONS ET D’OFFRES PUBLIQUES DE RETRAIT SUIVIES DE RETRAITS OBLIGATOIRES

Les opérations de simplification du Groupe Bolloré1 annoncées le 12 septembre 2024 font intervenir, dans l’ordre suivant :

La division par 100 de la valeur nominale des actions de Compagnie du Cambodge et de Financière Moncey ;

La fusion-absorption de Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard par Compagnie du Cambodge puis de Compagnie des Tramways de Rouen par Financière Moncey, et ;

Des offres publiques de retrait en numéraire assorties d’une faculté d’échange contre des actions UMG, suivies de retraits obligatoires en numéraire, sur les actions de Financière Moncey, de Compagnie du Cambodge et de Société Industrielle et Financière de l’Artois.





Le tableau ci-dessous synthétise le prix et la parité proposés dans ces offres pour un actionnaire ayant une action de chacune de ces sociétés avant la division du nominal et les fusions, ainsi que le coût maximal2 en numéraire et en actions UMG que représente chaque offre pour le Groupe Bolloré.

Il est précisé que :

(i) l’absorption de Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard et Compagnie des Tramways de Rouen par, respectivement, Compagnie du Cambodge et par Financière Moncey, sera antérieure à l’ouverture des offres publiques de retrait ;





(ii) en conséquence, chaque actionnaire de Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard et de Compagnie des Tramways de Rouen recevra un certain nombre d’actions de, respectivement, Compagnie du Cambodge et de Financière Moncey selon la parité décrite ci-dessous (cf. colonne « Situation après division du nominal et fusions… ») ;





(iii) les actions Compagnie du Cambodge émises au bénéfice des actionnaires minoritaires de Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard dans le cadre de la fusion entre ces deux sociétés (absorption par la société Compagnie du Cambodge de la Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard) seront visées par l’offre publique de retrait en numéraire assortie d’une faculté d’échange contre des actions UMG suivie d’un retrait obligatoire sur les actions Compagnie du Cambodge, faisant indirectement ressortir un prix en numéraire de 10.230 euros par action Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard (soit 23.477.850 euros pour la totalité des 2.295 actions détenues par les actionnaires minoritaires de Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard) ;





(iv) les actions Financière Moncey émises au bénéfice des actionnaires minoritaires de Compagnie des Tramways de Rouen dans le cadre de la fusion entre ces deux sociétés (absorption par la société Financière Moncey de la société Compagnie des Tramways de Rouen) seront visées par l’offre publique de retrait en numéraire assortie d’une faculté d’échange contre des actions UMG suivie d’un retrait obligatoire sur les actions de Financière Moncey, faisant indirectement ressortir un prix en numéraire de 8.850 euros par action Compagnie des Tramways de Rouen (soit 4.814.400 euros pour la totalité des 544 actions détenues par les actionnaires minoritaires de Compagnie des Tramways de Rouen).



offre en numéraire offre en titres Entité Situation après division du nominal et fusions pour un actionnaire qui détenait 1 action avant division du nominal et fusions Montant induit pour un actionnaire qui détenait 1 action avant division du nominal et fusions coût maximal de l'OPR en numéraire pour Bolloré SE Actions UMG induites pour un actionnaire qui détenait 1 action avant division du nominal et fusions coût maximal de l'OPR en actions UMG pour Bolloré SE Compagnie du Cambodge 100 actions Compagnie du Cambodge 9 300,00 € 64 176 510,00 € 407 actions UMG* 2 808 584 actions UMG Financière Moncey 100 actions Financière Moncey 11 800,00 € 90 411 600,00 € 517 actions UMG* 3 961 254 actions UMG Société Industrielle et Financière de l'Artois 1 action Société Industrielle et Financière de l'Artois 9 300,00 € 103 276 500,00 € 407 actions UMG 4 519 735 actions UMG Société des Chemins de Fer du Var et du Gard 110 actions Compagnie du Cambodge 10 230,00 € NA 447,7 actions UMG* NA Compagnie des Tramways de Rouen 75 actions Financière Moncey 8 850,00 € NA 387,75 actions UMG* NA TOTAL 257 864 610,00 € 11 289 573 actions UMG

* La procédure de traitement des rompus est détaillée en section 2.6 des projets de note d’information relatifs à Compagnie du Cambodge et Financière Moncey.

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du nombre d’actions composant le capital social de chaque société concernée par les offres publiques à chacune des étapes du projet de simplification :

Entité



Nombre total d’actions composant le capital social avant division du nominal et fusions



Nombre total d’actions à l’issue de la division par 100 du nominal



Nombre total d’actions à l’issue des fusions



Total des actions visées par les OPR Montant offert à un actionnaire qui détient 1 action après division du nominal et fusions



Actions UMG offertes à un actionnaire qui détient 1 action après division du nominal et fusions



Nombre3 % du capital4 Compagnie du Cambodge 559.735 55.973.500 60.708.890 690.070 1,14% 93,00€ 4,07 actions UMG* Financière Moncey 182.871 18.287.100 18.642.900 766.200 4,11% 118,00€ 5,17 actions UMG* Société Industrielle et Financière de l’Artois 266.200 266.200 266.200 11.105 4,17% 9.300,00€ 407 actions UMG

* La procédure de traitement des rompus est détaillée en section 2.6 des projets de note d’information relatifs à Compagnie du Cambodge et Financière Moncey.

1 Pour rappel, un organigramme détaillé du Groupe Bolloré peut être consulté à la page 24 du rapport semestriel 2024 de Bolloré SE (https://www.bollore.com/bollo-content/uploads/2024/09/bollore-rs-2024-1.pdf).

2 Le coût des branches en numéraire seront réduits corrélativement au nombre de titres apportés aux branches échange et inversement.

3 En ce inclus les actions détenues par Bolloré Participations SE et M. Vincent Bolloré, qui ont indiqué leur intention de participer aux offres.

4 Sur la base du nouveau nombre total d’actions à l’issue des opérations de division du nominal et des fusions.

Pièce jointe