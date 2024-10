PRESS RELEASE

Paris – October 07,2024

Bureau Veritas renforce le volet digital « Building Information Modeling » de son offre Bâtiments & Infrastructures grâce à l’acquisition d’IDP Group

IDP Group, un nouveau centre technique mondial de Bureau Veritas pour le BIM et les solutions numériques pour ses activités Bâtiments & Infrastructures et Energie

Bureau Veritas , leader mondial de l’industrie des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), annonce aujourd'hui l'acquisition d'IDP Group, l'un des principaux fournisseurs indépendants de services BIM (Building Information Modeling), d'assistance à la gestion de projet et de jumelage numérique pour les secteurs public et privé, avec un positionnement fort dans la décarbonisation et d'autres secteurs verticaux à forte valeur ajoutée. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie LEAP | 28 de Bureau Veritas visant à renforcer son leadership dans les activités B&I, tout en investissant dans des actifs numériques stratégiques et prometteurs afin de relever les défis de la durabilité.

Bureau Veritas contribue à rendre les bâtiments et les infrastructures plus sûrs, durables et résilients, en proposant des solutions dédiées, depuis les études de faisabilité jusqu'à la construction et l'exploitation des actifs. Sa présence mondiale et son portefeuille complet de services d’actifs permettent à ses clients d'agir sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction. Cette acquisition permettra à Bureau Veritas B&I d'élargir ses capacités en renforçant son offre globale de bout-en-bout pour le secteur du bâtiment et des infrastructures, en s'appuyant sur une expertise BIM innovante, des services de conseil et de digitalisation des actifs par le jumelage numérique.

Le groupe IDP fournit à ses clients des services d'ingénierie avancés et intégrés ainsi que des services techniques multisectoriels pour l'énergie et l'électrification, l'industrie, l'environnement, les B&I, les centres de données et les télécommunications. Depuis 1998, le groupe IDP a investi de manière conséquente dans la R&D, notamment dans les domaines des technologies de jumelage numérique, de la décarbonisation et de l'hydrogène. IDP Group a réalisé un chiffre d'affaires de 30,2 millions d'euros en 2023 et son siège social se trouve dans la région de Barcelone. Capitalisant sur près de 500 experts hautement qualifiés, IDP Group deviendra un centre technique mondial de Bureau Veritas pour le BIM, l'assistance à la gestion de projet et les services de jumelage numérique, permettant ainsi à son expertise de prendre une envergure mondiale.

« Capitalisant sur notre gestion active du portefeuille annoncée ce matin, nous poursuivons notre stratégie de croissance inorganique avec l'acquisition du groupe IDP. Celle-ci marque une étape importante pour Bureau Veritas dans la mise en œuvre de sa stratégie LEAP 28, l'expansion de nos services et compétences numériques ainsi que de nos capacités d'innovation et le renforcement de notre position de leader sur le marché du bâtiment et des infrastructures », a déclaré Hinda Gharbi, Directrice générale de Bureau Veritas. Au cours des 26 dernières années, IDP Group a accompagné avec succès un large éventail de clients dans divers secteurs en Espagne, soutenu par une équipe de direction chevronnée. En rejoignant Bureau Veritas, IDP Group gagne en envergure internationale, permettant à nos clients de bénéficier de son expertise unique. Je souhaite un accueil chaleureux à tous nos nouveaux collègues du groupe IDP. »

« La récente collaboration entre nos équipes respectives nous a permis de confirmer la complémentarité de nos compétences techniques avec celle de Bureau Veritas », a ajouté Enric Blasco, PDG du groupe IDP. « Ce rapprochement stratégique permettra non seulement d'améliorer notre offre de services pour nos clients, mais aussi de consolider notre position en tant que référence mondiale. Le groupe IDP est fier et honoré de se voir confier la responsabilité de devenir un centre technique mondial de Bureau Veritas pour le BIM et de compléter ses offres existantes d'assistance à la gestion de projet et de services numériques, tout en bénéficiant d'opportunités professionnelles et de développement de carrière pour nos employés à l'échelle d'un groupe international. »

***

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

À propos de IDP Group

IDP est un leader de la fourniture de services d'ingénierie utilisant la technologie et la méthodologie BIM, avec une vaste expérience nationale et internationale dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, de la logistique, de l'environnement et des centres de données. Son modèle d'entreprise est basé sur l'innovation, ce qui lui a permis d'appliquer la BIM à l'ensemble du cycle de vie de l'actif (conception, construction et maintenance), en tirant parti de tous ses avantages en termes d'amélioration de la qualité de la conception et de réduction des coûts et des délais d'exécution. La société a également développé des capacités différentielles en matière de numérisation afin d'améliorer la performance des actifs grâce au développement de jumeaux numériques, de la construction à l'exploitation et à la maintenance. L'entreprise est présente dans tout le pays avec 10 bureaux et une équipe hautement qualifiée de 550 employés.

Pour plus d'informations, visitez www.idp.es, et suivez-nous sur Linkedin.









Pièce jointe