Déclaration de la Société

Paris, le 7 octobre 2024 – Ubisoft a pris note des récentes spéculations de la presse concernant des intérêts potentiels autour de la Société. Elle examine régulièrement toutes ses options stratégiques dans l'intérêt de ses parties prenantes et informera le marché en temps voulu, si nécessaire. La société réitère que la direction est actuellement concentrée sur l'exécution de sa stratégie, centrée sur deux segments clés - les jeux d’Aventure en Monde Ouvert et les expériences natives Games-as-a-Service.

Contacts

Communication financière

Alexandre Enjalbert

Head of Investor Relations

+ 33 1 48 18 50 78

alexandre.enjalbert@ubisoft.com





Relations Presse

Emmanuel Carré

Attaché de Presse

+33 1 48 18 50 91

emmanuel.carre@ubisoft.com

Disclaimer

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d’objectifs. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été approuvées par le Conseil d’Administration et n’ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le Document d’Enregistrement Universel d’Ubisoft, déposé le 20 juin 2024 auprès de l’Autorité des marchés financiers).

À propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s’engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu’Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins CrétinsTM, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy’s The Division®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d’un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d’un catalogue de plus d’une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour l’exercice 2023-24, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2,32 milliards d’euros. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

Pièce jointe