Equinor kjøper en 9,8 % minoritetsandel i Ørsted

Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) har kjøpt 41.197.344 aksjer i Ørsted A/S (“Ørsted”), tilsvarende 9,8 % av aksjene og stemmerettighetene i selskapet.

Equinor blir dermed nest største aksjonær i Ørsted, etter den danske stat som holder en kontrollerende eierandel i selskapet.

– Equinor har et langsiktig perspektiv og vil være en støttende eier i Ørsted. Dette er en motsyklisk investering i en ledende aktør med en attraktiv portefølje innenfor havvind. Eksponeringen mot produserende havvindparker komplementerer Equinors egenopererte portefølje av store prosjekter under utvikling, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Equinor er støttende til Ørsteds strategi og ledelse, og vil ikke søke styrerepresentasjon.

– Investeringen er i samsvar med Equinors strategi for verdiskapende vekst i fornybar energi. Havvindindustrien står nå overfor noen utfordringer, men vi er overbevist om at sektoren vil komme styrket gjennom disse, og at havvind vil spille en avgjørende rolle i energiomstillingen, sier Opedal.

Ørsted har en netto installert fornybarkapasitet på rundt 10,4 GW og en brutto havvindportefølje under utbygging på rundt 7 GW. Selskapets ambisjon er å oppnå en installert kapasitet på 35-38 GW (100 %) innen 2030. (1)

Equinors aksjebeholdning er bygget over tid, gjennom en kombinasjon av kjøp av aksjer i markedet og en blokkhandel.

Markedsverdien av Equinors aksjer i Ørsted tilsvarer omtrent USD 2,5 milliarder, basert på sluttkurs fredag 4 oktober på DKK 418 per aksje og en USD/DKK valutakurs på 6,8.

Forutsatt godkjennelse etter regelverket for utenlandske direkteinvesteringer (Foreign Direct Investment) planlegger Equinor å øke eierandelen i Ørsted til 10 %. Det foreligger per i dag ingen planer om å øke eierandelen ytterligere.

Transaksjonen gjennomføres innenfor Equinors kommuniserte finansielle rammeverk.

(1) Netto installert kapasitet inkluderer havvind, landbasert vind og solkraft. Selskapets havvindportefølje under arbeid og 2030 ambisjon er brutto (100 %). Selskapets ambisjon inkluderer også landbasert fornybar energi, power-to-x og bioenergi. Kilde: Ørsteds Q2-24 kvartalspresentasjon og oversikt over eiendeler på deres hjemmeside.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations,

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations,

+47 412 60 584

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12