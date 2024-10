Le Roulons pour vaincre le diabète FRDJ rassemble les entreprises canadiennes pour pédaler vers la guérison du diabète de type 1

TORONTO, 07 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'un des événements de collecte de fonds les plus anciens et les plus importants du Canada aura lieu à Montréal (Québec) et à Toronto (Ontario) les 10 et 17 octobre respectivement. Le Roulons pour vaincre le diabète FRDJ est un événement très énergique qui permet à des centaines de cadres et d'équipes du monde des affaires de troquer leurs vêtements de travail pour des vêtements d'entraînement afin de pédaler pour trouver une thérapie de guérison pour le diabète de type 1 (DT1).

Les participants prendront part à l'événement en pédalant sur des centaines de vélos stationnaires installés dans les centres-villes de Montréal et de Toronto. D'autres événements sont organisés dans des bureaux, des salles de sport et des studios de cardiovélo dans tout le pays. Tout cela pour soutenir FRDJ et pour atteindre la ligne d'arrivée ultime : un monde sans DT1.

Le DT1 est une maladie auto-immune qui touche près de 300 000 personnes au Canada. Les personnes atteintes de DT1 doivent s'administrer de l'insuline quotidiennement pour rester en vie. Et même avec une gestion rigoureuse, il existe un risque de complications à long terme telles que l'insuffisance rénale, la cécité, l'amputation ou même la mort.

Depuis le lancement du Roulons en 1986, le monde des affaires canadien a recueilli plus de 72 millions de dollars pour accélérer le rythme des recherches essentielles sur le DT1 et soutenir les Canadiennes et les Canadiens qui vivent avec la maladie au quotidien. Grâce aux progrès de la recherche au cours des cinq dernières décennies, environ 25 ans ont été ajoutés à l’espérance de vie d’une personne vivant avec le DT1 et recevant les soins les plus récents.

« Le Roulons est un événement excitant de renforcement de l'esprit d'équipe qui permet aux gens de prendre une pause du bureau et des réunions Zoom et Teams pour pédaler avec leurs collègues afin de soutenir les personnes vivant avec le diabète de type 1 au Canada. Nous sommes ravis d'avoir des Roulons à Montréal et à Toronto, ainsi que des événements organisés par des bénévoles dans tout le Canada », dit Jessica Diniz, présidente et cheffe de la direction de FRDJ Canada. « C'est d'autant plus significatif que nous soulignons les 50 ans d'existence de FRDJ au Canada, qui a débuté en tant qu'organisme communautaire dirigé par des bénévoles, créé par des parents qui cherchaient désespérément un moyen de guérir leurs enfants atteints de DT1. Nous sommes reconnaissants à tous ceux et celles qui suivront leurs traces en pédalant vers la guérison pour nous rapprocher d'un monde sans DT1. »

À propos de FRDJ

FRDJ est la plus importante organisation internationale de financement des recherches sur le diabète de type 1 (DT1). Notre mission est d'accélérer les percées révolutionnaires pour guérir, prévenir et traiter le DT1 et ses complications. Notre organisation a vu le jour grâce à l’initiative de personnes impliquées dans leur communauté qui collaborent à l’échelle régionale pour assurer une plus grande efficacité et un impact optimal des collectes de fonds, et qui unissent leurs efforts à l’échelle nationale pour mobiliser le pouvoir des ressources, de la passion et de l’énergie. Nous collaborons avec des établissements universitaires, des gouvernements, des entreprises et des partenaires du secteur afin de développer et de maintenir un bassin de thérapies novatrices pour les personnes atteintes de DT1. Notre personnel et nos bénévoles à la grandeur du Canada et cinq sociétés internationales affiliées se dévouent à défendre la cause, à inspirer l’engagement communautaire et à transmettre notre vision d'un monde sans DT1. Pour plus d'information, visitez frdj.ca.

Pour plus d'information :

Ruth Kapelus

Gestionnaire nationale du contenu et des relations avec les médias, FRDJ Canada

Tél. : 647.789.2322

Courriel : rkapelus@jdrf.ca