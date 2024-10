Cegedim Business Services présente Teams RH au Congrès des Experts-Comptables

Rendez-vous sur le stand R409 !

Marseille Parc Chanot - 9 au 11 octobre 2024

Boulogne-Billancourt, France, le 7 octobre 2024 – Cegedim Business Services participera au 79ème Congrès des Experts-Comptables, qui se tiendra du 9 au 11 octobre 2024 au Parc Chanot de Marseille. À cette occasion, venez rencontrer les équipes sur le stand R409 et découvrir Teams RH, une solution de SIRH adaptée aux besoins spécifiques des cabinets d'experts-comptables.

Teams RH : bien plus qu'une solution de paie

Teams RH est une solution flexible, réactive et performante qui permet d’accompagner les cabinets dans l’optimisation de leur processus paie et RH, et dans la digitalisation de leurs clients. Forte d'une adoption par plus de 1 366 clients du marché, elle permet aujourd'hui de gérer annuellement plus de 13 millions de bulletins de paie.

Grâce à une expertise unique dans les solutions de paie et Ressources Humaines, Teams RH va bien au-delà du simple traitement de la paie : elle propose un SIRH modulaire et performant, permettant aux cabinets d'accompagner leurs clients dans leur digitalisation et répond ainsi aux défis actuels de transformation numérique.

Une capacité technique et fonctionnelle pour accompagner les cabinets

Depuis cinq ans, Cegedim Business Services met toute son expertise pour enrichir sa solution Teams RH pour les experts-comptables en tant que véritable Système d'Information de gestion des Ressources Humaines (SIRH), et ainsi répondre aux spécificités métiers des cabinets d'experts-comptables. Grâce à sa capacité technique et fonctionnelle, Cegedim Business Services est en mesure d’accompagner ces cabinets dans leurs enjeux de digitalisation et de productivité, tout en offrant une vision à 360° sur l’ensemble des processus RH.

Un acteur historique avec une chaîne de valeur maîtrisée

« Nous sommes fiers de voir Cegedim Business Services reconnu comme un éditeur spécialisé en solutions de paie et de ressources humaines. Nous appartenons à un groupe français solide et pérenne, avec une chaîne de valeur 100% traitée par Cegedim, garantissant ainsi à nos clients une maîtrise totale des services proposés », souligne Aurélien Scappe, Directeur des Marchés Experts-Comptables et Partenaires chez Cegedim Business Services.

Avec Teams RH, Cegedim Business Services propose une expertise pointue pour accompagner les cabinets, de la gestion administrative à la planification des ressources, en passant par la gestion des talents. Cette approche permet de proposer aux clients des cabinets, une solution évolutive qui vient parfaitement compléter la gestion de la paie.

Teams RH en bref : Un portail d’échanges clients/cabinets Une solution de paie Une interface de pilotage Des services additionnels pour les clients du cabinet : dématérialisation, reporting légal, pilotage Des niveaux de services adaptés au cabinet : paie assistée, paie externalisée, paie internalisée



Ne manquez pas l'opportunité de venir échanger avec nos experts et d'en savoir plus sur la manière dont Teams RH peut transformer la gestion de la paie et des RH du cabinet comptable et de ses clients.

A propos de Cegedim Business Services :

Cegedim Business Services accompagne depuis plus de 30 ans toutes les entreprises, dont les acteurs de l’écosystème santé, dans leurs enjeux grâce à des solutions digitales d'optimisation des processus de facturation, achats, paie et performance RH. Au quotidien, ce sont plus de 2 000 collaborateurs engagés auprès de leurs clients pour leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier, et être l’acteur incontournable en France et à l’international de la transformation digitale et de la performance des fonctions finance, achats et RH.

Pour en savoir plus : www.cegedim-business-services.com

Et suivez Cegedim Business Services sur X : @CegedimBS et LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 616 millions d’euros en 2023.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

