Le 7 octobre 2024,

RCI BANQUE : EMISSION DE 120 MILLIONS de FRANCS SUISSE D’OBLIGATIONS A TAUX FIXE D’ECHEANCE OCTOBRE 2029

RCI Banque annonce l’émission d’un emprunt obligataire de 120 millions de Francs Suisse de maturité 5 ans et portant un coupon de 2,015%.

Le succès de cette transaction montre l’intérêt des investisseurs pour la signature RCI Banque et la capacité de l’entreprise à diversifier ses sources de financement.

À propos de Mobilize Financial Services

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.

Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2023 et vendu 3,9 millions de services. À juin 2024, les actifs productifs moyens sont de 54,9 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 553 millions d’euros.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. À fin juin 2024, le montant net des dépôts collectés représente 29,4 milliards d’euros soit 50% des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

