Kering : Stefano Cantino nommé Directeur général de Gucci, succédant à Jean-François Palus

Communiqué - Stefano Cantino nommé DG de Gucci 08 10 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



8 octobre 2024

STEFANO CANTINO NOMMÉ

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GUCCI,

SUCCÉDANT À JEAN-FRANÇOIS PALUS

Kering annonce aujourd’hui la nomination de Stefano Cantino en tant que Directeur général de Gucci, rattaché à Francesca Bellettini, Directrice générale adjointe de Kering en charge du Développement des Maisons. Stefano Cantino, qui a rejoint Gucci en mai 2024 au poste de Directeur général adjoint, et qui siègera au Comité exécutif de Kering, succèdera à Jean-François Palus à compter du 1er janvier 2025.

Jean-François Palus avait été nommé Directeur général de Gucci en juillet 2023 avec l’objectif principal de poser les fondations du nouveau chapitre ouvert par Gucci et de recruter des talents clés, y compris son successeur.

Francesca Bellettini a déclaré : « Je suis profondément reconnaissante à Jean-François pour son engagement et sa loyauté à Gucci pendant cette période transitoire. Je suis confiante dans la capacité de Stefano et l’équipe Gucci, en s’appuyant sur ce qui a été construit au cours des 15 derniers mois, à réussir dans leur mission de redonner à Gucci le leadership que la marque mérite. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : « Je remercie chaleureusement Jean-François pour ses réalisations à la tête de Gucci depuis l’été 2023. Dans une période particulièrement complexe, il a pris les décisions courageuses dont la Maison avait besoin et a posé les bases solides pour qu’un nouveau Gucci prospère sous la direction de Stefano. Je tiens également à saluer l’étroite et constante collaboration de Jean-François au cours des 30 dernières années, qui m’a été d’un soutien inestimable. »

A propos de Stefano Cantino

Stefano a rejoint Gucci en mai 2024 en tant que Directeur général adjoint après une carrière de cinq ans chez Louis Vuitton, où il supervisait la Communication et l'Image. Avant de travailler chez Louis Vuitton, Stefano Cantino, diplômé en Sciences politiques de l'Université de Turin, a passé 20 ans au sein du groupe Prada, où il a occupé des postes à responsabilité croissante en Marketing et Développement commercial, avant de devenir Directeur de la Communication et du Marketing.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2023, Kering comptait 49 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 19,6 milliards d’euros.

