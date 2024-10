2ONE Labs dan Performance Plus Marketing, penjual Kantung Nikotin 2ONE, Mendakwa Penipuan dan Meminta Ganti Rugi dalam Kes Pelanggaran Tanda Dagangan 'Zone' Terhadap Imperial Brands

LOS ANGELES, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dalam kes yang mendakwa penipuan oleh salah sebuah syarikat tembakau multinasional terbesar di dunia, 2ONE Labs dan Performance Plus Marketing telah memfailkan kedua-dua tuntutan undang-undang pelanggaran tanda dagangan dan injunksi awal terhadap anak syarikat Imperial Brand mengenai tanda dagangan kantung nikotin Zone.

Saman itu mendakwa bahawa produk Zone Imperial melanggar jenama kantung nikotin bebas tembakau 2ONE® dan bahawa pelanggaran itu disengajakan. Selain mencari penganugerahan ganti rugi, 2ONE® juga menuntut pembatalan tanda dagangan Zone Imperial.

Jenama 2ONE® telah dipasarkan dan dijual secara berterusan kepada pengguna dewasa melalui beribu-ribu rangkaian kemudahan dan kedai runcit dan kedai asap bebas di seluruh AS semenjak lima tahun yang lalu. Walaupun begitu, pada tahun 2024, Imperial Brands melancarkan barisan produk di bawah nama jenama “Zone” serupa yang mengelirukan.

Saman itu mendakwa Imperial Brands membuat kenyataan palsu dengan mendakwa penggunaan tanda dagangan mereka dalam perdagangan jauh lebih awal daripada yang berlaku. Saman itu seterusnya mendakwa bahawa kenyataan palsu yang membenarkan Zone diberikan tanda dagangan yang palsu.

“Kami telah mengalami banyak contoh kekeliruan pengguna sejak Imperial melancarkan jenama Zone syarikatnya pada tahun 2024 dan kami berhasrat untuk melawan dengan bersungguh-sungguh jenis pelanggaran terang-terangan ini, tidak kira betapa besar pembuli korporat itu,” kata pengasas dan rakan kongsi 2ONE Labs, Vincent Schuman.

Plaintif menuntut pembatalan tanda dagangan defendan serta semua keuntungan dan ganti rugi punitif. Kes (nombor 2:24-cv-08124) dihadapkan ke Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Tengah California dan dinamakan sebagai 2ONE Labs, Inc. dan Performance Plus Marketing, Inc. lwn. ITG Brands, LLC dan Imperial Tobacco Limited.

Perihal 2ONE Labs: Diasaskan oleh perintis nikotin sintetik TFN® di AS, makmal 2ONE telah menjadi inovator utama dalam menawarkan kantung nikotin berkualiti tinggi kepada pengguna dewasa.

Pertanyaan Media: press@21pouches.com