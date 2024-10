Lehdistötiedote

Aktia Pankki Oyj

9.10.2024 klo 8.00

Aktian sijoitusnäkemys: Sijoitusympäristö jatkuu suotuisana sekä osake- että korkomarkkinoilla

Lähtökohdat sijoitusmarkkinoille vuonna 2025 näyttävät melko hyviltä. Talouskasvun odotetaan jatkuvan tasaisena, inflaatio hidastuu ja keskuspankkien fokus siirtyy koronlaskujen kautta työmarkkinoiden ja talouskasvun tukemiseen. Osakemarkkinoilla arvostustasot ovat kohtuulliset, ja korkomarkkinoilla korkotasot pysyvät houkuttelevina.

Aktian tuoreen Sijoitusnäkemyksen mukaan globaalin talouden kasvunäkymät ovat myönteiset, vaikka huippusuhdanteessa ei ollakaan. Konsensusennuste globaalille talouskasvulle tänä ja ensi vuonna on 3,1 prosenttia. Inflaation odotetaan hidastuvan jo tänä vuonna lähelle keskuspankkien noin 2 prosentin tavoitetasoa ja saavuttavan sen viimeistään ensi vuoden aikana.

”Yksittäisistä epävarmuustekijöistä huolimatta sijoittajan toimintaympäristö on suotuisampi kuin pitkään aikaan. Hajautushyödyt ovat parantuneet omaisuuslajien välillä, ja korkomarkkinoiden tuotto-odotukset ovat paremmat kuin kertaakaan viimeisen kymmenen vuoden aikana”, Aktian sijoitusjohtaja Samu Lang toteaa.

Osakemarkkinan nousulla on edellytykset jatkua

Osakemarkkinoilla on ollut vahva vuosi. Yhdysvallat ja ”mahtava seitsikko” ovat totutusti toimineet vetureina. Korkosyklin kääntyminen on kuitenkin nostanut esiin merkkejä rotaatiosta kehityksessä jälkeen jääneisiin osiin markkinasta.

”Emme koe mielekkääksi juosta kapeimman nousijajoukon perässä, jossa hyvät näkymät näkyvät jo arvostuksissa. Uskomme ennemmin, että parempia tuottoja on saatavissa sieltä, missä tuottokehitys on toistaiseksi laahannut hieman perässä, ja missä on enemmän parantamisen varaa”, Aktian allokaatiojohtaja Patrik Moring sanoo.

Suurten yhtiöiden ulkopuolelta kiinnostavia mahdollisuuksia löytyy Yhdysvalloista tasapainoindeksien kautta. Sijoittajille houkuttelevimmat mahdollisuudet ovat kuitenkin Euroopassa ja Pohjoismaissa. Myös Helsingin pörssissä on potentiaalia arvostusten ollessa hyvin matalat. Kehittyvien maiden osakkeet ovat ongelmallisempi tapaus, sillä Kiinan ongelmat eivät juuri lisää luottamusta.

”Jos talouskasvu alkaa osoittaa käännettä parempaan, Suomessa ja Euroopan syklisessä osassa markkinaa on paljon tuottopotentiaalia teollisuussektorin johdolla. Myös pitkään hyljeksittyjen pienyhtiöiden arvostukset ovat hyvin alhaiset, ja niiden tuottopotentiaali on suuryhtiöitä parempi”, Moring toteaa.

Aktia arvioi globaalien osakemarkkinoiden koko ensi vuoden tuoton olevan 7–9 prosentin haarukassa. USA:n osakemarkkinoiden tuottopotentiaaliksi arvioidaan 6–8 prosenttia ja muiden markkinoiden 7–9 prosenttia. Yksittäiset markkinat voivat tuottaa selvästi enemmänkin, ja kaksinumeroisiin tuottoihinkin on mahdollista päästä.

Korkosijoittajan näkymät valoisat

Korkosijoittaja on tänä vuonna päässyt nauttimaan korkeista ja laskevista koroista, mikä on jo näkynyt vahvoina tuottoina salkuissa. Myös näkymä eteenpäin on houkutteleva, sillä sopivan viileä talouskasvu pitää inflaatio-odotukset laskevalla uralla ja mahdollistaa luottotappioiden pysymisen matalina. Sijoittajien suurin huoli liittyy siihen, jarruttaako talouskasvu enemmän kuin olisi tarpeen.

Aktiassa uskotaan, että nyt aloitettu korkojen laskusykli tukee kasvunäkymää jo tulevan talven aikana, mikä lisää pehmeän laskeutumisen todennäköisyyttä. Tässä kehityskulussa korkosijoittajan näkymä on edelleen positiivinen.

Turvallisimmista korkolajeista lyhyet yrityskorot näyttävät erityisen houkuttelevilta lyhyen aikavälin sijoituskohteiksi. Myös Investment Grade- ja High Yield -yrityslainojen näkymät ovat myönteiset. Kehittyvien talouksien valtionlainamarkkinoiden vuosi on ollut kaksijakoinen, mutta vaisun alkuvuoden jälkeen tuuli on kääntynyt myötäiseksi.

”EMD on edelleen varsin houkutteleva omaisuusluokka. Erityisesti paikallisvaluuttamääräiset lainat tarjoavat vahvan tuottonäkymän korkotasojen ollessa edelleen koholla, vaikka useissa maissa inflaatiokuva on jo normalisoitunut. Toisin sanoen kehittyvillä markkinoilla keskuspankeilla on tilaa keventää rahapolitiikkaa”, Patrik Moring sanoo.

Aktia odottaa euroalueen valtionlainojen tuoton olevan 2–3 prosentin haarukassa vuonna 2025. Euroalueen korkean luottoluokituksen Investment Grade -yrityslainoille Aktian tuotto-odotus on 3–5 prosenttia ja korkeamman riskin High Yield -yrityslainoille 4–6 prosenttia. Dollarimääräisten kehittyvien markkinoiden valtionlainojen tuoton odotetaan asettuvan eurosuojattuna 4–6 prosenttiin, kun taas paikallisvaluuttamääräisissä kehittyvien maiden valtionlainoissa 5–7 prosentin tuotto on mahdollinen.

Lisätietoja:

Samu Lang, sijoitusjohtaja, puh. 050 4226 334, samu.lang(a)aktia.fi

Patrik Moring, allokaatiojohtaja, puh. 050 4624 888, patrik.moring(a)aktia.fi

