Tim O’Loughlin nommé Directeur général de Vantiva

et coopté en qualité d’Administrateur au Conseil d’administration

Tim O’Loughlin dirigeait depuis janvier 2024 les activités commerciales de la division Maison Connectée de Vantiva pour le continent américain.

Il remplace Lars Ihlen, Directeur général par intérim depuis le 15 août 2024, qui continuera à assurer la direction financière du groupe.

Paris – Le 9 octobre 2024 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services réseau de connecter les consommateurs à travers le monde, annonce la nomination de Tim O’Loughlin au poste de Directeur général. Sa nomination ainsi que sa cooptation en qualité d’Administrateur ont été décidées par le Conseil d’administration de Vantiva, réuni le 8 octobre 2024. Tim O’Loughlin succède à Lars Ihlen, qui occupait les fonctions de Directeur général de Vantiva par intérim depuis le 15 août 2024.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans la direction d'entreprise, Tim O’Loughlin bénéficie d’une forte expertise dans les marchés stratégiques des équipements technologiques et des logiciels BtoB. Il a notamment occupé pendant 18 ans des fonctions de direction dans deux entreprises récemment acquises par Vantiva, ARRIS et Pace. Tim O’Loughlin était depuis le 2 janvier 2024 Directeur exécutif des activités commerciales, Amériques de Vantiva.

« La longue expérience de Tim O’Loughlin dans de nombreux secteurs technologiques, ses qualités managériales et les solides relations clients établies au long de sa carrière, permettront de renforcer la position du groupe et seront des atouts précieux pour accompagner ce nouveau chapitre de l’histoire de Vantiva », a déclaré Brian Shearer, Président du Conseil d’administration de Vantiva.

« Je suis ravi et honoré d'avoir l'opportunité de diriger l'incroyable équipe de Vantiva », a commenté Tim O’Loughlin. « Notre entreprise regroupe les meilleurs acteurs et marques du secteur, et nous tirerons parti de cet héritage d’excellence et d’innovation pour réaliser de grandes choses. Chaque jour, nous plaçons nos clients au centre de notre activité – cela continuera à nous faire avancer collectivement ».

Tim O’Loughlin assurera opérationnellement ses fonctions depuis les bureaux de Vantiva à Paris et Norcross, Géorgie, aux États-Unis.

A l’occasion de cette nomination, le Conseil d’administration de Vantiva a remercié Lars Ihlen pour la qualité exemplaire de son intérim à la tête de l’entreprise. Lars Ihlen poursuivra ses fonctions de Directeur financier du groupe.

