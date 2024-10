AB Science annonce avoir réalisé le règlement livraison de sa dernière augmentation de capital de 5,0 millions d’euros

COMMUNIQUE DE PRESSE

AB SCIENCE ANNONCE AVOIR REALISE LE REGLEMENT LIVRAISON DE SA DERNIERE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 5,0 MILLIONS D’EUROS

Paris, le 9 octobre 2024, 8h30

AB Science S.A. (la « Société » ou « AB Science », Euronext – FR0010557264 – AB) a annoncé le 30 septembre 2024 une augmentation de capital d’un montant de 5,0 millions d’euros souscrite par des investisseurs qualifiés européens. AB Science annonce aujourd’hui avoir réalisé le règlement livraison de cette augmentation de capital.

La table de capitalisation d’AB Science est désormais la suivante :

Actionnaires



Avant l’augmentation de capital Après l’augmentation de capital (avant exercice des BSA) Après l’augmentation de capital et exercice des BSA Nombre d’actions(1) % Base diluée(2) Nombre d’actions(1) % Base diluée(2) Nombre d’actions(1) % Base diluée(2) A. Moussy 7.058.069 11,92% 23,18% 7.058.069 10,93% 21,70% 7.058.069 10,52% 21,07% AMY SAS (3) 12.273.000 20,72% 16,93% 12.273.000 19,00% 15,85% 12.273.000 18,29% 15,39% Sous-total concert A. Moussy 19.331.069 32,64% 40,12% 19.331.069 29,93% 37,55% 19.331.069 28,81% 36,45% Autres investisseurs membres du concert 1.796.473 3,03% 8,45% 1.796.473 2,78% 7,91% 1.796.473 2,68% 7,68% Actions dans le pacte 382.010 0,65% 6,64% 382.010 0,59% 6,22% 382.010 0,57% 6,04% Actions hors pacte 1.414.463 2,39% 1,80% 1.414.463 2,19% 1,69% 1.414.463 2,11% 1,64% Total concert 21.127.542 35,68% 48,56% 21.127.542 32,71% 45,45% 21.127.542 31,49% 44,13% Autres investisseurs 38.093.161 64,32% 51,44% 43.461.886 67,29% 54,55% 45.967.291 68,51% 55,87% Total 59.220.703 100,00% 100,00% 64.589.428 100,00% 100,00% 67.094.833 100,00% 100,00%

(1) Toutes les catégories d’actions sont visées. Le nombre d’actions ordinaires s’élève à 52.425.569 avant l’augmentation de capital, à 57.594.294 après l’augmentation de capital (mais avant exercice des BSA), et à 60.299.699 après l’augmentation de capital et exercice des BSA.

(2) La base diluée prend en compte l’exercice de l’ensemble des instruments donnant accès au capital, l’attribution définitive de l’ensemble des actions gratuites et la conversion de l’ensemble des actions de préférence en actions ordinaires (en visant la plus forte dilution théorique).

(3) AMY SAS est une société contrôlée par A. Moussy.

Aucun des investisseurs ayant participé à l’opération ne dépasse le seuil des 5% du capital social ou des droits de vote de la Société. A la connaissance de la Société, aucun actionnaire à l’exception d’A. Moussy et d’AMY SAS ne dépasse le seuil des 5% du capital social ou des droits de vote de la Société.

A propos du masitinib

Le masitinib est un nouvel inhibiteur de tyrosine kinase, administré par voie orale, qui cible les mastocytes et les macrophages, cellules essentielles de l’immunité, par l’inhibition d’un nombre limité de kinases. En raison de son mode d’action unique, le masitinib peut être développé dans un grand nombre de pathologies, en oncologie, dans les maladies inflammatoires, et certaines maladies du système nerveux central. En oncologie, par son activité d’immunothérapie, le masitinib peut avoir un effet sur la survie, seul ou en association avec la chimiothérapie. Par son activité sur le mastocyte et les cellules microgliales et donc par son effet inhibiteur sur l’activation du processus inflammatoire, le masitinib peut avoir un effet sur les symptômes associés à certaines pathologies inflammatoires et du système nerveux central.

A propos de AB8939

AB8939 est un déstabilisateur de microtubules synthétique de nouvelle génération. Les données précliniques montrent que AB8939 présente une forte activité anticancéreuse, avec l'avantage notable par rapport aux chimiothérapies standards ciblant les microtubules, de pouvoir surmonter la résistance aux médicaments induite par la P-glycoprotéine (Pgp) et la myéloperoxydase (MPO). Le développement de la résistance aux médicaments limite souvent l'efficacité clinique des chimiothérapies ciblant les microtubules (par exemple, les taxanes et les vinca-alcaloïdes); AB8939 a donc un fort potentiel de développement dans de nombreuses indications en oncologie.

A propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement. AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Avertissement

Conformément à l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier et aux dispositions règlementaires applicables, aucun prospectus ne sera publié, ni visé par l’Autorité des marchés financiers.

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus (en application de l’article 3 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017) dans l’un ou l’autre des Etats membres.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des Actions Nouvelles aux Etats-Unis d’Amérique ou dans toute autre juridiction. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act. AB Science n’a pas l’intention de procéder à une offre au public des Actions Nouvelles aux Etats-Unis d’Amérique, ni dans toute autre juridiction.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Les informations contenues dans le présent document pourront être modifiées sans préavis. Ces informations contiennent des déclarations prospectives, lesquelles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures. Ces déclarations sont fondées sur les anticipations et les convictions actuelles de l’équipe dirigeante d’AB Science et sont tributaires d’un certain nombre de facteurs et d’incertitudes en conséquence desquels les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations prospectives. AB Science et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, employés, conseils ou mandataires ne prennent pas l’engagement et ne sont pas tenus de publier des mises à jour d’une quelconque déclaration prospective ou de réviser une quelconque déclaration prospective.

