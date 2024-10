Nexans lance en France et en Europe un service unique de recyclage et de valorisation des câbles : CABLELOOP

Nexans mise sur l’économie circulaire et lance en France et en Europe un service unique de recyclage et de valorisation des câbles : CABLELOOP

Nexans accélère sa stratégie de recyclage pour soutenir la transition énergétique et faire face à la pénurie de cuivre croissante.

Une transformation nécessaire qui crée une opportunité pour Nexans de se différencier en tirant parti de ses capacités et de son agilité uniques.

L’entreprise lance CableLoop , un service clé en main : depuis la collecte des chutes de câble et le transport vers le centre de recyclage, jusqu’à la transformation des déchets en matières premières recyclées.

Pionnier de l’électrification, le Groupe ambitionne d’utiliser un minimum de 30% de cuivre recyclé dans la fabrication de ses câbles d’ici à 2030.

Paris, le 9 octobre 2024 – Alors que la demande en électricité doit augmenter de 35% d’ici 2050 et que le monde se dirige vers un risque de pénurie de matières première – dont le cuivre, Nexans renforce son rôle clé d’acteur de l’économie circulaire pour accélérer la transition énergétique et climatique.



En s’investissant activement dans le recyclage de métaux non ferreux, Nexans favorise la création d’un cycle durable orienté vers une énergie décarbonée : les cycles de vie prolongés, la réutilisation et le recyclage contribueront ainsi à une économie circulaire, en réduisant l'utilisation des ressources primaires et en diminuant l’empreinte carbone liée à l’électrification de nos usages.

Nexans assure déjà le recyclage de ses propres déchets de production pour un volume annuel global de plus de 40 000 tonnes. En Europe, ce processus de tri et de revalorisation des câbles est en partie réalisé par le biais de la joint-venture RecyCâbles créée avec Suez, localisée à Noyelles-Godault (Pas-de-Calais, 62). En plus de garantir la traçabilité des produits, le traitement local permet ainsi d’éviter l’exportation massive de déchets hors de France.

La valorisation « de bout en bout » du câble pour les clients et partenaires

Fort de 60 ans d’expérience dans le recyclage des déchets de câbles, Nexans accélère sa stratégie en faveur de l’économie circulaire et lance CableLoop, un service de recyclage et de valorisation unique de chutes de câbles.

Nexans rachète des câbles usagés – fils électriques en fin de chantier ou câbles industriels obsolètes, et les transforme en ressources précieuses, réutilisables à l’infini, pour ses partenaires, clients, fournisseurs et l’industrie du câble.

Deux déclinaisons de ce service sont disponibles :

CABLELOOP Entreprises : le service pour les entreprises via une collecte sur les chantiers

: le service pour les entreprises via une collecte sur les chantiers CABLELOOP Professionnels : un nouveau service chez les distributeurs spécialisés, pour les clients professionnels et électriciens qui peuvent rapporter leurs câbles usagés en agence.

Grâce à ces nouvelles boucles de recyclage Nexans ambitionne de collecter plus de 800 tonnes de chutes de câbles dès 2025 et d’assurer la croissance de ce modèle circulaire en développant la collecte et la valorisation des déchets de l’écosystème industriel auprès de ses partenaires installateurs ou distributeurs de matériel électrique en France et en Europe1 : Nexans proposera ainsi des solutions logistiques sur mesure et une gestion autonome et simplifiée des déchets grâce à une plateforme web 24h/24h et une traçabilité de toute la chaîne des opérations.

Vos déchets d’aujourd’hui sont votre croissance de demain

Guillaume Teixeira, Directeur Général de Nexans France, affirme : « Nexans anticipe et alerte sur la pénurie du cuivre depuis de nombreuses années déjà. Notre stratégie intègre la circularité, une réponse essentielle à la rareté des ressources. Electrifier le futur traduit la conviction de Nexans non seulement en termes d’innovation mais aussi et surtout, pour la création d’un écosystème responsable et durable pour nos partenaires, clients et collaborateurs. »

Trois clients témoignent :

Cécile Sannino, Directrice Achats Equans France, commente : « Depuis 2020 nous travaillons en partenariat avec Nexans pour la reprise de nos chutes de câbles en chantiers et agences, reflet de notre engagement à favoriser l'économie circulaire, comme le demandent de plus en plus nos clients. Le service de recyclage proposé par Nexans nous permet de valoriser nos déchets en leur donnant une deuxième vie. »

Thomas Moreau, Président de Rexel France, explique : « Nous avons mis en place avec Nexans un partenariat pour la reprise de nos chutes de câbles en entrepôt, reflet de notre stratégie à favoriser l'économie circulaire, et pour répondre aux attentes de nos clients installateurs. »

Et Olivier Cianelli, Directeur Commercial de Sonepar France, d’ajouter : « Le service de récupération des chutes de câbles proposé avec Nexans nous permet d’enrichir la palette de services offerts par notre réseau d’agences, de valoriser nos déchets et de contribuer au renforcement de l’engagement de nos collaborateurs. Cette démarche est vertueuse à tous niveaux : environnemental, économique et social. »

Des partenariats en faveur de l’économie circulaire

Nexans est également membre fondateur de Valobat, un éco-organisme constitué de près de 50 entreprises leaders dans la fabrication de Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB) engagé dans la gestion des déchets générés dans le secteur du bâtiment et désormais dans l’économie circulaire. Nexans collabore en outre avec des fournisseurs soucieux de produire, entre autres, le PE/PVC et l’aluminium bas carbone produits à partir de matières premières recyclées ou à l’aide d’une énergie décarbonée.

Découvrez en vidéo CABLELOOP Entreprises

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d'action climatique. Nexans s'est également engagé, dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d'ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

1 Allemagne, Belgique, Espagne, Italie – autres pays européens sur demand

